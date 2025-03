Fergeteges ötlete támadt egy republikánus kormányzónak, kik végezzék a pocsék munkákat az illegális bevándorlók helyett: gyermekmunkások

Florida évek óta azon dolgozik, hogy visszaszorítsa illegális, okmányokkal nem rendelkező bevándorlók munkavégzését. Ez azonban problémát jelentene azoknak a floridai vállalkozásoknak, amelyek kétségbeesetten keresnek munkavállalókat rosszul fizetett, népszerűtlen állások betöltésére.

Ron DeSantis floridai republikánus kormányzó és az állam törvényhozása most kifundálta a lehetséges megoldást: a gyermekmunkát.

A CNN tudósítása szerint az állam törvényhozása kedden terjesztette elő azt a törvényjavaslatot, amely lazítaná a gyermekmunka szabályozását lehetővé téve, hogy a 14 évet betöltött gyerekek éjszakai műszakban dolgozzanak akár iskolai napokon is. Jelenleg az állami törvények értelmében reggel fél hét és este 11 között dolgozhatnak.

A floridai szenátus kereskedelmi és turisztikai bizottsága kedden öt szavazattal négy ellenében támogatta is a gyermekmunka-korlátozások lazítását. A törvényjavaslatot még két bizottság tárgyalja, mielőtt a floridai szenátus elé kerül.

DeSantis támogatja a törvényt, és hangot ad a bevándorlás visszaszorításának, megismételve Donald Trump elnök retorikáját. A közgazdászok azonban arra figyelmeztettek, hogy ez visszaüthet, további inflációt és munkaerőhiányt váltva ki, írja a CNN.

„Miért mondjuk azt, hogy külföldieket kell behoznunk, sőt illegálisan is importálnunk kell őket, ha tudod, hogy régebben a tinédzserek dolgoztak ezeken az üdülőhelyeken?” – mondta DeSantis, aki szerint „az egyetemistáknak tudniuk kell ilyesmit” (hogy hány 14 éves egyetemista van Floridában, arra nem tért ki a hír). A kormányzó azt is mondta, nem érti, mi a baj azzal, „ha azt várjuk el a fiataljainktól, hogy részmunkaidőben dolgozzanak, ez így volt akkor is, amikor én felnőttem”.

Az állam évek óta lazítja a gyermekmunka szabályozását. Tavaly egy törvényt fogadtak el, amely értelmében a magántanuló 16-17 évesek a nap bármely órájában dolgozzanak. A mostani módosítás ezt a korosztályt is érintené: a tervezet megszünteti a garantált étkezési szünetet a 16 és 17 évesek számára.

A CNN megjegyzi: az Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériumának statisztikái szerint az elmúlt években majdnem megháromszorozódott a gyermekmunkával kapcsolatos szabálysértések száma Floridában.