A magyar fényűzéstudomány akadémiai lapja, a Magyar Nemzet, többek között a soproni VOLT fesztivál 2015-ös meglátogatásával vádolja a momentumos Cseh Katalint

Egyszerre mozdíthatja izgalmas új irányokba a tényfeltáró újságírást és a magyar emberek utazási szokásait a Magyar Nemzet mai,

„Hamis imázsépítés a Momentumban”



című írása.

„A Momentum Mozgalom ­európai parlamenti politikusa által korábban feltöltött képek és megjegyzések egy jóval a magyar átlag feletti életszínvonalon élő fiatal világpolgár képét rajzolják elénk.”



Ez olvasható a cikk elején, amiben a momentumos friss EP képviselő Cseh Katalin Instagram fiókjának egészen a legaljáig legörgettek a Magyar Nemzet tényfeltáró újságírói, és aztán tudósítottak róla, hogy mit láttak a képeken.

Így került például papírra a nemzetközi fényűzéstudomány eddigi legbátrabb mondata, mely szerint

„a »szegény« egyetemista bejegyzései szerint 2015. július elején a soproni VOLT fesztiválon bulizott, majd néhány hét múlva egy tengerparton olvasta e-könyvét, augusztus elején pedig a Velencei-tónál pihente ki a lét könnyűségének fáradalmait.”



Csak hogy biztosan mindenki ugyanarra gondoljon, most megmutatom azt a három luxusképet, amiről a Magyar Nemzet cikkében itt szó van.

Tehát VOLT fesztivál

E-könyv

és a Velencei tó.

Tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy azok az újságírók és ellenzéki politikusok, akik egyfolytában

Orbán Viktor magánrepülőzései,

a miniszterelnök családjának kifejezetten visszafogott, szerény magánkastélyai,

Mészáros Lőrinc bérelt jachtja

vagy Rogán Antal sikeres üzletasszony feleségének privát helikopterezése

miatt rinyálnak, hol voltak, amikor

2015-ben Cseh Katalin egy ZAFÍR ásványvíz mellett macskával a kezében ivott szalmakalapban tejszínes kávét a legmagasabb minőségű pozdorjából készült fedett(!!!!!) padon a Velencei tónál.

Erről ugyanúgy hallgat a liberális világ, mint anno Juhász Péter horvátországi nyaralásáról.

A cikkből ezen kívül az is kiderül, hogy Cseh az elmúlt években járt több külföldi országban is, például az Egyesült Államokban és Észak-Macedóniában, viszont egy pici felületesség itt felróható, mert a képek alapján Albániában, Siófokon és legalább egy alkalommal az Örs vezér téren is dőzsölt a momentumos politikus, ami meg kimaradt a cikkből.