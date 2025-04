Bepörgött a legújabb mozinézős TikTok-trend, volt olyan mozi, ahol rendőrt hívtak az iskolásokra a Minecraft-film miatt

Figyelmeztető táblákkal, zéró toleranciával, egyes helyeken pedig biztonsági személyzettel próbálják megakadályozni a legújabb mozinézős TikTok-trendet, azaz a Minecraft-filmhez kötődő „chicken jockey”-t a brit és az amerikai moziüzemeltetők - írja a Guardian. Az Egyesült Államokban a washingtoni Township mozi egy korábbi eset miatt már be is tiltotta a kíséret nélküli kiskorúak számára a film megtekintését.

photo_camera Fotó: WARNER BROS. - LEGENDARY ENTERTA/Collection ChristopheL via AFP

Futótűzként terjed a TikTokon a „chicken jockey” (azaz „csirkelovas”) trend, aminek a lényege, hogy amikor a Minecraft-film egyik jelenetében megjelenik a csirkén lovagoló baby zombi, a nézők egy része teljesen megőrül, van aki sikítani vagy kiabálni kezd, míg egyesek pattogatott kukoricával vagy üdítővel dobálják a mozivásznat.

A trend a világ számos moziját arra késztette, hogy intézkedéseket vezessen be a rendbontó viselkedés megelőzésére a videojáték-adaptáció vetítésein. Az Egyesült Királyságban több mozi – köztük a witney-i Cineworld, a sidmouth-i Radway és a farehami Reel – is figyelmeztető feliratokat helyezett ki, amiken a nézőket felszólítják, hogy ne zavarják meg a vetítéseket. A walesi Newtownban működő Regent Cinema pedig „zéró toleranciát” hirdetett: ha a közönség túlzásba viszi a viselkedését, leállítják a vetítést.

People at the cinema going crazy over the “Chicken Jockey” scene 💀 pic.twitter.com/oiBVx0Pc9D — ً (@tylerduran21) April 6, 2025

A witney-i Cineworld egy közleményében arról írt, hogy „semmiféle antiszociális viselkedés – különösen, ami zavarhatja a többi vendéget, mint például a hangos sikítás, tapsolás és kiabálás – nem megengedett. Aki ilyesmit csinál, azt kivezetjük a teremből, és nem jogosult visszatérítésre.” A Radway hasonló üzenetet tett közzé közösségi oldalán:

„Aki részt vesz a jelenlegi közösségi médiás trendben, ami A Minecraft-filmhez kapcsolódik, azt eltávolítjuk a moziból. Azt szeretnénk, hogy vendégeink élvezhessék azt az élményt, amiért fizettek.”

Az Egyesült Államokban a washingtoni Township mozi megtiltotta a kíséret nélküli kiskorúak számára a film megtekintését, miután április 4-én egy „sajnálatos eset” történt. Közösségi posztjukban arról írtak, hogy a „nagy létszámú, felügyelet nélküli fiúcsoportok viselkedtek teljesen elfogadhatatlan módon, beleértve rongálást is... A jövőben: Aki A Minecraft-filmet meg akarja nézni, annak szülő vagy felelős felnőtt kíséretére lesz szüksége. Felügyelet nélküli fiúcsoportokat nem engedünk be.” De volt olyan mozi is, ahol rendőrt kellett hívni a fiatal nézőkre:

A Minecraft-film meglepő sikert aratott a mozikban: Észak-Amerikában minden idők legsikeresebb nyitóhétvégéjét hozta a videojáték-adaptációk kategóriájában, világszerte pedig körülbelül 314 millió dolláros bevételt ért el. Bár a Minecraft-rajongók közül korábban sokan kételkedtek a filmben a gyengének tartott első előzetes után, a fiatalabb közönség hatalmas lelkesedése végül jelentős bevételt és megtekintési számokat generált.

Korábban a Minions: The Rise of Gru vetítésein garázdálkodtak öltönyös tinédzserek, akik szintén hangoskodtak és dolgokat dobáltak a nézőtéren a film alatt. A #gentleminions trend akkori követőit is végül kitiltással távolították el a moziüzemeltetők, mivel a botrányos vetítések után sok néző követelte vissza a jegyek árát a pénztárnál.