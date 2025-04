Zelenszkij szerint 155 kínai állampolgár harcol Ukrajna területén

Legalább 155 kínai állampolgár harcol Ukrajna területén, de valószínű, hogy ennél többen is vannak - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán. Az orosz hadsereg dokumentumait lapozgatva – amiket elmondása szerint az ukrán hírszerzés szerzett meg – az Zelenszkij azt mondta: „A kínai kérdés komoly. Van 155 személy, akiknek tudjuk a nevét, útlevéladataikat. Százötvenöt kínai állampolgár, akik Ukrajna területén harcolnak az ukránok ellen. Azt feltételezzük, hogy sokkal többen lehetnek. Százötvenöt személyről tudjuk, honnan jöttek, vannak kínai dokumentumaik, tudjuk az életkorukat és más adataikat. Továbbá ismerjük a szolgálati helyüket, például azt, hogy melyik orosz gépesített lövészezrednél vagy más alakulatnál szolgálnak.” Az ukrán elnök azzal vádolja a kínai vezetést, hogy semmit sem tesz annak megakadályozására, hogy az oroszok besorozzák az állampolgáraikat.

Zelenszkij szerint az oroszok elsősorban a közösségi médián, a TikTokon és más kínai közösségi hálózatokon keresztül toboroznak kínai állampolgárokat. Az ukrán elnök szerint ezért a pekingi vezetés is tudhat erről, nem titkos toborzásról van szó. A toborzás után ezek az emberek Moszkvába érkeznek, ahol három-négy napos orvosi vizsgálaton esnek át, majd egy-két hónapot katonai kiképző központokban töltenek. „Ők Ukrajna területén harcolnak. Migrációs kártyát, valamint a Mir orosz fizetési rendszerben alkalmazható bankkártyát kapnak.”

A kínai külügyminisztérium szerdán azt állította, nem tud semmiféle oroszok oldalán harcoló kínai katonákról. Nem sokkal korábban az ukránok elfogtak az oroszok oldalán harcoló két kínai katonát ukrán területen. A kínai külügy szerint Kína mindig is arra kérte állampolgárait, hogy tartózkodjanak a fegyveres konfliktusokban való részvételtől, ugyanakkor felvették a kapcsolatot Ukrajnával.

photo_camera Az egyik elfogott kínai katona Fotó: HANDOUT/AFP

A dokumentumok szerint, amelyeket Zelenszkij megosztott a Financial Times-szal és más lapokkal, a kínai katonák életkora 19 és 56 év között van. A dokumentumok 168 nevet sorolnak fel, köztük olyanokat is, akiket még nem vetettek be. A listán szereplők között vannak lövészek, mesterlövészek, géppuskások és felderítők, rangjuk szerint közkatonák, őrmesterek és parancsnokok. Négy ember drónos egységekhez van beosztva, ami arra utal, hogy modern hadviselési kiképzésben részesültek.

Zelenszkij további részleteket is közölt két kínai harcosról, akiket ezen a héten fogtak el az ukrán erők a kelet-ukrajnai Donyeck régióban, ahol az orosz csapatok az utóbbi hetekben fokozták támadásaikat. (FT/MTI)