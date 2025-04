Több ezer bevándorlónak segíthettek illegálisan belépni a Schengen-övezetbe lengyel tisztviselők

Három személyt, köztük két „magas rangú tisztviselőt” vettek őrizetbe Lengyelországban, akiket azzal vádolnak, hogy több mint tizenkétezer bevándorlónak segítettek illegálisan belépni az európai Schengen-övezetbe - írja a Notes from Poland. A Grójec városában (Mazóvia) eljáró ügyészek a három személyt bűnszervezetben való részvétellel, illegális határátlépések szervezésével, hatáskörrel való visszaéléssel és hivatali kötelességmulasztással vádolják - írta Dagmara Bielec, a határőrség szóvivője.

photo_camera Fotó: FLORIAN GAERTNER/dpa Picture-Alliance via AFP

A tisztviselők Mazóviában, a legnépesebb lengyel vajdaságban működő járási munkaügyi hivatalban dolgoztak – itt található a főváros, Varsó is –, ahol korrupció révén segítették elő magas kockázatúnak minősített országokból érkező emberek bejutását a schengeni térségbe. Cselekedeteik „összefüggtek a szezonális munkára való belépési tanúsítványok kiadásának folyamatával, és ezáltal lehetővé tették, hogy magas migrációs kockázatú országokból érkező külföldiek illegálisan lépjék át Lengyelország határát… és ezzel a közérdeket is sértették” – mondta Bielec.

Tevékenységük miatt 2018 és 2024 között közel 12 500 Ázsiából, Afrikából és Ukrajnából érkező külföldi jutott hozzá azokhoz a dokumentumokhoz, amik szükségesek voltak a vízumkérelemhez, így bejuthattak Lengyelországba, illetve más schengeni országokba is. Az elkövetők feltehetőleg hamis információkat adtak meg arról, hogy lengyel munkaadóknak – amik közül néhány teljesen kitalált volt – szándékukban állt alkalmazni a bevándorlókat.

A nyomozók szerint a csoport működését egy korábban felderített, ugyanazon intézménynél működő hasonló bűnbanda leleplezése után fedezték fel. Az előző nyomozás során tíz embert tartóztattak le, köztük egy munkaügyi hivatali dolgozót, akik jelenleg is a bírósági eljárásukra várnak.

Lengyelország jelenlegi kormánya azzal vádolja az előző PiS-kormányt, hogy a vízumrendszer inkompetens működtetése és a különböző visszaélések sora miatt akár több százezer bevándorló is korrupció révén juthatott be Lengyelországba. Decemberben egy parlamenti vizsgálóbizottság azt javasolta, hogy ezzel kapcsolatban emeljenek vádat 11 személy ellen, köztük Mateusz Morawiecki volt miniszterelnök és Zbigniew Rau volt külügyminiszter ellen is.

A PiS, azaz a jelenlegi legnagyobb lengyel ellenzéki párt, politikai indíttatásúnak nevezte a vizsgálat eredményét, egyik képviselőjük pedig arról beszélt, hogy a jelentés „egyetlen illegálisan kiadott vízumot sem állapított meg”.