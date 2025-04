Az ÁSZ reakciója véleménycikkünkre: Nem igaz, hogy Windisch László szeme előtt zajlott le a Matolcsy-varázslat

Az ÁSZ reagált tegnapi írásunkra, amiben a Nemzeti Bankból elpárolgó százmilliárdok kapcsán írtunk arról, hogy ebben az áldott pillanatban milyen tisztán látszik, hogy kik azok, akik szolgálják, és kik azok, akik kifosztják a hazát. A cikkben megemlítettük, hogy az MNB vagyonvesztéséről szóló, egyébként alapos vizsgálatot az ÁSZ végezte el. Az ÁSZ-t pedig jelenleg az a Windisch László vezeti, aki 2013-tól 2019-ig a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke volt.

Az Állami Számvevőszék levelét változtatás nélkül közöljük:

„A 444.hu oldalon „Most látható kristálytisztán, hogy kik azok, akik szolgálják és kik azok, akik meglopják a hazát” címmel jelent meg Ács Dániel véleménycikke, amelyben többek között az alábbi mondat szerepel: „Az is mennyire orbáni ebben az ügyben, hogy az ÁSZ jelentést az a Windisch László jegyzi, aki 2019-ig a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke volt, akinek a szeme előtt zajlott le az egész varázslat, de csak most, amikor Matolcsy már távozott, szólt/szólhatott róla.”

Az idézettel szerzőjük éppen az MNB által alapított PADME Alapítvány gazdálkodását mélységében kivizsgáló, az ottani gazdálkodási anomáliákat részletesen feltáró, az ügyben büntetőfeljelentést tevő Állami Számvevőszék elnökét igyekszik hamisan, negatív színben feltüntetni.

A valóság ezzel szemben az, hogy

Az ÁSZ vizsgálatának – és jelentésének – tárgyát képező PADME Alapítvány 2019-ben, dr. Windisch László alelnöki megbízatásának lejártát követően jött létre.

A vizsgálatban kifogásolt cég- és tőkealap struktúra mind ezt követően lett létrehozva.

A PADME alapítványi vagyona jelentős részének GTC részvénybe való befektetésére 2020 tavaszán, az Ultima Capital S.A. 59%-os, valamint az ULT Management Holding S.A. 21%- os részvénycsomagjának megszerzését célzó alapítványi jóváhagyó határozat meghozatalára pedig 2021. augusztus 21-én került sor. Ekkor dr. Windisch László már több éve nem dolgozott az MNB-nél és semmilyen más, az MNB vagy alapítványai működését ellenőrző szervnél.

dr. Windisch László 2013 és 2019 között a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős területét vezette, így semmilyen feladata nem volt az MNB által létrehozott alapítványok alapítói jogainak gyakorlásával kapcsolatosan. Mint minden munkamegosztásra építő irányítási struktúránál ez természetes, az alelnökök a rájuk bízott szakmai területet irányítják, azt felügyelik, nem a más alelnökök vagy elnök alá tartozó területeket ellenőrzik.

felelős területét vezette, így semmilyen feladata nem volt az MNB által létrehozott alapítványok alapítói jogainak gyakorlásával kapcsolatosan. Mint minden munkamegosztásra építő irányítási struktúránál ez természetes, az alelnökök a rájuk bízott szakmai területet irányítják, azt felügyelik, nem a más alelnökök vagy elnök alá tartozó területeket ellenőrzik. Az MNB által alapított alapítványok egyébként sem részei az MNB szervezetének, struktúrájának, azok felett az MNB csak alapítói jogokat, de sem irányítási, sem felügyeleti jogkört nem gyakorol. Az Alapítványok saját irányító testülettel (kuratórium) és felügyelőbizottsággal, az alapítótól teljesen függetlenül, attól minden szempontból elkülönülve működnek.

Dr. Windisch László 2022 júliusában lett az ÁSZ elnöke. A PADME Alapítvány vizsgálatát a lehető legkorábban, az első olyan évben, 2023-ban megkezdte az ÁSZ, amely év vizsgálati programját már az új elnök állíthatta össze.

A minden lényeges körülményre kiterjedő, komplex ellenőrzés jelentős időráfordítást és humánerőforrást igényelt. Az ellenőrzésről szóló jelentést a lezárást követően az ÁSZ haladéktalanul – 2025. március 19-én – nyilvánosságra hozta, a feljelentést pedig még korábban, 2025. januárban megtette.

A fentiek alapján egyértelműen valótlan az az állítás, miszerint dr. Windisch László „szeme előtt zajlott le az egész varázslat”, mint ahogy a tényekkel ellentétes annak sugalmazása is, miszerint az ÁSZ ellenőrzése a volt jegybankelnök távozása okán került/kerülhetett nyilvánosságra.

Az ÁSZ-törvény rögzíti, hogy az ÁSZ ellenőrzési tevékenysége során minden más szervezettől független, ennek megfelelően az ÁSZ és annak elnöke nem kap és nem is fogad el semmilyen utasítást más személytől vagy szervtől, és mindenfajta politikai vagy egyéb befolyásra utaló újságírói kijelentést határozottan visszautasít.”

Ehhez annyit fűznék hozzá, hogy elhiszem, hogy alelnökként Windisch Lászlónak fogalma sem volt róla, hogy mi zajlik az MNB-alapítványokba átpakolt csillagászati összeggel, de ha már akkoriban is olyan alaposan olvasta volna a szabad sajtót, mint most, akkor elég pontos információi lettek volna róla, hogy már bőven 2019 előtt is lehetett tudni, nagy a baj. Egy cikkünk 2016-ból:

Olyan pénzszórás ment Matolcsy eltitkolni próbált alapítványainál, amit mi is alig hiszünk el