Szijjártó büszke a Lavrovtól kapott kitüntetésre, mert az oroszokkal való együttműködésével a magyar emberek járnak jól

A választás óriási esélyese a Fidesz, „bőven, fölényesen nyerni fogunk” - közölte Szijjártó Péter a Hotel Lentulainak adott interjúban. Ezt azzal magyarázta, hogy ugyanaz a brigád próbál ellenük nyerni, amelyik eddig is, csak most éppen más az arc, korábban Gyurcsányt, Bajnait, Jakab Pétert, Márki-Zayt gondolták ki, most éppen Magyar Pétert. Ezért az eredmény is nagyjából ugyanaz lesz, mint az eddigi választásokon.

A több mint egyórás interjú nagy része úgy szólt Orbán Viktorról, hogy Lentulai Krisztián Szijjártó Péterrel beszélgetett. Elhangzott például kérdésként, hogy lehet-e menet mondani Orbán Viktornak, amire Szijjártó azt válaszolta, hogy nem tudja, mert bár nagyon régóta dolgoznak együtt, Orbán tőle „még soha semmi olyat nem kért, amire felmerült volna, hogy nemet mondjak”.

A mostani munkájából pedig az hiányzik neki, hogy külügyminiszterként kevesebb időt tud eltölteni személyesen Orbán Viktorral. Felidézte ebben a műsorban is, hogy ő bencés diákként vett részt a gimnáziumban egy beszélgetésen 1995-ben, ahol Orbán Viktor volt a vendég, és ott arra gondolt, hogy milyen szuper lenne emellett az ember mellett dolgozni, most pedig gyakorlatilag a fiatalkori álmát éli meg. Tudja, hogy ez csöpögősnek meg hollywoodinak tűnik, de ez az igazság.

„A lojalitás nálam nem kérdés, én a miniszterelnök mellett jöttem a politikába, a miniszterelnök mellett szeretem ezt csinálni, a miniszterelnökkel való munka a lényege és az értelme ennek az egésznek számomra” - fogalmazta meg lényegében a krédóját.

Arra a kérdésre, hogy nem unhattak-e rá az emberek a Fideszre és Orbánra, Szijjártó egy mondást idézett, miszerint ami van, az nincs. A választók természetesnek veszik, hogy nincsenek migránsok, kimaradunk a háborúból és ellentartunk a genderőrületnek, mert azt Orbán Viktor elintézte, de ezt minden nap el kell intézni.

„Az átideologizált külpolitika soha nem vezet jóra” - tértek át Oroszországra a beszélgetésben. A lehet-e tárgyalni egy diktátorral? felvetésre Szijjártó válasza: Ha a nemzeti érdekünk az, hogy valakivel tárgyaljunk, akkor tárgyalunk. „Ez az érthető pragmatizmus és a nemzeti érdek előtérbe helyezése nem tud-e átcsúszni cinkosságba? Nehogy cinkossággal vádoljanak titeket az agresszor irányába” - aggódott Lentulai, de Szijjártó megnyugtatta: „az én fejemben ez a dimenzió nincs, ez azoknak a fejében van, akiknek le kell írniuk valamit az újságba, és muszáj valamit írni”.

Orbánnak a mostani volt a 15. találkozója Putyinnal, Szijjártó mindegyiken ott volt. Kedvelheti-e Putyin Orbánt? „Nem tudom, nem látok a fejébe, egy dolgot tudok: az együttműködésünk az oroszokkal korrekt” - mondta Szijjártó, aki szerint van egy kölcsönös tisztelet, amiben megállapodtak, mindig mindenki tartotta, rendre olyan megállapodások születtek, amelyek jók voltak Magyarországnak.

Itt került szóba a Szergej Lavrovtól kapott Barátságért kitüntetés is. Szijjártó fontosnak tartotta megjegyezni, hogy ezt a háború előtt vette át (mindössze kettő hónappal), és büszke rá. Nem azért, mert Putyin felfigyelt arra, hogy milyen sokat tett a magyar-orosz kapcsolatok továbbépítésért, hanem azért, mert Szijjártó szerint ezzel a munkájával jót tett a magyaroknak.

Az energiaellátás biztosított, meg tudtuk védeni a rezsicsökkentést és több százezer magyart oltottak be az orosz vakcinával egy olyan időszakban, „amikor nem jöttek az oltóanyagok Nyugatról, mert a von der Leyen valami sms-ben rendelte meg őket és nem érkeztek meg”. Egyébként egy csomó másik országból is van kitüntetése, de az nem érdekel senkit - rótta fel Szijjártó.

Szóba került még az is, hogy Szijjártó állítólag sokáig küzdött az ellen, hogy legyen közösségi oldala, „de aztán kaptam olyan helyről utasítást erre, ahonnan az ember nem kérdez vissza”. A miniszternek ez a tartózkodása egyáltalán nem látszik kifelé, igen aktív a közösségi médiás jelenléte, állandóan van sajtóstáb körülötte, elkísérik az éjszakai futásaira is, tiktokra is van csak oda szánt tartalma. A hiperaktív sajtósai publikálták azt a fotót is, ahol rövidnadrágban szállt le Bahreinben Szijjártó:

Erről azt mondta, hogy azért nem volt öltönyben, mert hajnalban érkeztek, előre egyeztetve volt, hogy nem lesz hivatalos fogadás, csak a Külügyminisztérium egyik alkalmazottja jött ki őt üdvözölni és elkísérte az autóig.

A műsor végén szóba került egyebek között Majka, akivel Szijjártónak közös képe is volt még azelőttről, hogy a bindzsisztános fesztiválprodukció miatt az énekes közellenség lett a NER-oldalon. Azt mondta róla Szijjártó, hogy „nem tudom hova tenni, mert bírtuk egymást vagy jóban voltunk, vagy hogy mondjam ezt, én bírtam és szeretném ha bírhatnám újra".

És szóba kerültek focisták is az asszociációs játékban:

Dzsudzsák Balázs: Abszolút példakép.

Szoboszlai Dominik: Ő is az lesz.