Mintha egy ügynök beszélne a tartótiszttel – ezek voltak Szijjártó Péter legnagyobb botrányai külügyminiszter korában

„Orbán Viktornak és Szijjártó Péternek is a Gazprom igazgatóságában lenne a helye” – fakadt ki még az orosz–ukrán háború kitörése után Donald Tusk, az Európai Néppárt akkori vezetője a magyar kormány oroszpártisága miatt. Ennek mélységei az utolsó ciklusban váltak leginkább láthatóvá, elsősorban Szijjártó Péternek köszönhetően.
Az uniós döntéshozatalban az Orbán-kormány többször is az orosz érdekek mentén járt el, a választási kampányhajrában pedig nemzetközi oknyomozó portálok cikkeiből az is kiderült, mennyire szervilis Szijjártó Péter Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel és másokkal.
Az volt a legenyhébb, hogy biztosította arról, mindig a rendelkezésére áll. A beszélgetésekből kiderült, hogy Szijjártó lobbizott, hogy egy orosz oligarcha testvérét vegyék le az uniós szankciós listáról, és mindezt megbeszélte Lavrovval, az oroszoktól kért támpontot az unióban elmondott érveihez, rendszeresen hívta Lavrovot az uniós tárgyalások szüneteiben, beszámolva a viták részleteiről, és egyszer konkrétan azt mondta neki, „nem éreztem úgy, hogy az európaiak nagyon boldogok lennének, tudod? És ebből éreztem, hogy a dolgok talán jól mentek.” A Wagner-csoport lázadása idején aggódott Lavrovért, felajánlotta a segítségét is, amiért az orosz külügyminiszter kinevette.
Egy magas rangú európai hírszerző tiszt az oknyomozó újságíróknak azt mondta, „ha eltávolítod a neveket, és megmutatod ezeket a beszélgetéseket bármelyik hírszerző tisztnek, megesküszik, hogy egy tartótiszt az ügynökével beszél”.
Szijjártó szerint nem az volt botrányos, ami ezekből a beszélgetésekből kirajzolódott, hanem az, hogy lehallgatták, és azzal érvelt, ő mindig ugyanazt mondja, telefonon is és tárgyalásokon is. Csakhogy érthető módon az uniós szövetségesek így nem mertek szabadon beszélni.
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Szikora Leventéről eddig azt lehetett tudni, hogy nyárig a Miniszterelnökségen dolgozott. Most kiderült, hogy a Nemzeti Befektetési Ügynökség elnökének tanácsadója lett, havi 750 ezer forintért.
Egy nemzetközi oknyomozó cikkben kiszivárgott beszélgetések szerint a magyar külügyminiszter fontos uniós információkat osztott meg Moszkvával, és a Kreml érdekeit képviselve a szankciók enyhítésén dolgozott. Egyszer azt is kérte az oroszoktól, hogy segítsenek neki megérvelni Brüsszelben, miért magyar érdek levenni orosz oligarchákat az EU-s szankciós listáról.
Újabb lehallgatott telefonbeszélgetések leiratai kerültek napvilágra, amelyekből kiderül, mennyire alárendelt viszonya van Szijjártónak Lavrovval szemben.
A szektor támogatására 2023-as adatokkal számolva az éves magyar GDP 2 százalékát költötte a kormány.
Pedig a cégnek egy év alatt 216-szorosára nőtt az árbevétele.
A Fidesz nagyon örül, hogy a volt külügyminiszter lesz „a legfontosabb és legjelentősebb magyar cégvezető a világon”.
Nincs az a háború, ami megtörhetné Szijjártó Péter és Szergej Lavrov barátságát. Ez derül ki az orosz külügyminisztérium You Tube-csatornájára kirakott üdvözlő beszélgetésekből is.
Majd Gyurcsány Ferencéhez hasonlította a helyzetét.
Hétfő reggel jelent meg a Telex cikke arról, hogy a gödi Samsung rengeteg dolgozóját teszi ki mérgező, rákkeltő vegyi anyagok belégzésének, az erről szóló titkosszolgálati jelentést a kormány tárgyalta, de végül nem tettek semmit. Az ügy egyik főszereplője Szijjártó Péter, aki állítólag a gyár mellett lobbizott. A miniszter csak kedden kezdett arról beszélni, hogy ez hazugság.
A korrupciógyanús jachtozás egy dolog, de a külügyminiszter szándékosan megvezette a közvéleményt. Szijjártónak nem kell izgulnia: a rendszer a hozzá hasonló lojális katonákra épül.
Megkérdeztük a külügyminisztert, mekkorát hibázott Gulyás Gergely a kormányinfón. Szijjártó nem tud arról, hogy az általa is megosztott kép az ukrán zászlós akcióról provokáció eredménye lenne, azt viszont állítja: ha az oroszok beavatkoznának, arról ő tudna.
Az ukrán hatóságok szerint az akció célja a határ menti térség destabilizálása és egy olyan információs helyzet előállítása volt, amit Ukrajna ellenségei propagandacélokra használhatnak fel.
Még Pozsonyba és Belgrádba is béreltek neki gépet.
Nem lesz többé parlamenti képviselő.
A miniszterelnök szerint most már a Fidesz-szavazók számára is nyilvánvalóvá válhat, hogy kinek az érdekét képviselte eddig a volt külügyminiszter.
2024-ben lépték át az egymilliárdos határt, 2025-ben pedig rögtön a kétmilliárdosat is.
Hivatásos hergelőket lát.
A bevétel 400 millióval csökkent, de az egymilliárd azért megvan.
Nem más, mint Orbán Viktor hozta össze a két jóbarátot. Háromszor ment el úgy Putyinhoz és Lavrovhoz Moszkvába a NER-korszak kezdetén Szijjártóval, hogy a regnáló külügyminisztert, Martonyit otthon hagyták. A vége az lett, hogy a magyar külügyminiszter a bizalmas uniós tárgyalások szüneteiben hívogatta példaképét.
Újabb, a korábbi magyar külügyminiszter szervilis viselkedését ékesen példázó Szijjártó–Lavrov-hangfelvételt hozott nyilvánosságra Panyi Szabolcs.
A külügyminiszter fölényes Fidesz-győzelmet jósol, és közölte: ő még nem kapott olyan kérést Orbántól, amire felmerült volna, hogy nemet mond.
Részletes dokumentumokat ismertünk meg, amelyek bizonyítják, hogy Oroszország titkosszolgálatai kiterjedt kibertámadásokat hajtottak végre a magyar külügy ellen. Ezzel Szijjártó Pétert is szembesítettük, aki most már nem tagadott, egészen más taktikát választott.
Az erre irányuló konkrét kérdésekre sem válaszolt.
Orbán Dallasban, Lázár, Rogán, Szijjártó sehol, mostanra Gulyásnak is elege lett. Az ellenzék a kormányra dühös, pedig a vezetői juttatták idáig.
Ez a legmagasabb kitüntetés, amit külföldi állampolgár kaphat Oroszországban.
Ez volt az az eset, amikor a volt külügyminiszter arról posztolt, hogy szerényen vonatozik, csakhogy a gép eközben üresen követte.
A Szijjártó alá tartozó Eximbank is támogatta őket.
Most azt is vizsgálják, hogy hogyan kaphattak bármiféle magyar kötődés nélkül egyesek állampolgárságot a külügy segítségével.