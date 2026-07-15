Magyar Péter szerint Szijjártó távozásával „egyre gyorsuló ütemben folytatódik a Fidesz teljes szétesése”

A korábban is külföldi érdekeket képviselő egykori külügyminiszter ma hivatalosan is bejelentette, hogy távozik a politikából és egy olyan kínai cég vezetője lesz, amely cégnek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat – írta a miniszterelnök a BYD-hez igazoló Szijjártó Péterről. Szerinte az eddigiekhez képest annyi lesz a különbség, hogy mostantól ugyanazért a „munkáért” nem a magyar emberek fizetik majd Szijjártó Pétert, hanem a tényleges munkáltatója.”

„Így utólag már a Fidesz-szavazók számára is nyilvánvalóvá válhat, hogy kinek az érdekét képviselte az ezermilliárdos akkumulátor- és autóipari beruházások kapcsán a megbukott Orbán-kormány egykori külügyminisztere” – folytatja Magyar Péter, aki korábban a legdurvább következményeket helyezte kilátásba Szijjártóval kapcsolatban. Márciusban például azt posztolta, hogy a sajtóban megjelent információk szerint a külügyminiszter összejátszik az oroszokkal, ami „hazaárulás, amiért életfogytiglani szabadságvesztés jár.”

Ferencz Orsolya kissé homályos felhívására utalva azt írja, hogy „a Fidesz meghatározó politikusai sorra hagyják el a süllyedő hajót, és ma már új párt megalakítását is bejelentették”. Szerinte

„a Fidesz most már hivatalosan is elindult a megszűnés útján, követve az SZDSZ-t és az egykori rendszerváltó pártokat.”

Bejegyzését ezzel a fotóval illusztrálta: