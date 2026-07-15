Ferencz Orsolya mintha egy új párt alakulására utalgatna

„Az elmúlt napok eseményei világosan megmutatták, hogy az érdemi megújulást elmulasztó egykori kormányoldal jelen helyzetében már nem tud elég erőt felmutatni ahhoz, hogy integrálja és képviselje azokat a milliókat, akik továbbra is hisznek egy polgári Magyarország eszményében” – így kezdi Facebook-posztját az előző kormány űrbiztosa, Ferencz Orsolya, aki a Fidesz választási veresége után napokkal már a Telexnek adott interjút, és arról beszélt, hogy kivágná a nemzeti oldal testéből a vereségért felelősöket.

Ferencz hosszasan ír arról, hogy szeretnék – nem derül ki, hogy kiket takar a többes szám –, „ha azok, akik ma egyedül érzik magukat, akiknek a hangja ma gyenge, tudnák, hogy sokan állunk készen arra, hogy újra egybegyűjtsük és erőssé tegyük a magyar jobboldalt”. Ehhez hozzátette, hogy ennek a munkának „az erkölcs és a polgári Magyarország eszmeiségének talapzatán kell állnia”.

A Fidesz-kormány űrbiztosa szerint „a polgári Magyarországnak most gyenge a hangja”, mert „a korábbi és a jelenlegi kormánypártban egyaránt uralkodóvá vált az a gondolkodásmód, amely szerint a nyers erő, az elvtelen hatalomtechnika számít és nem az örök értékek”. Úgy gondolja, hogy „más politikai erő pedig kísérletet sem tett arra, hogy megszólítsa azokat a szavazókat, akik az elmúlt évtizedekben egy polgári Magyarország megteremtésében reménykedtek”.

Sőt, Ferencz már most, három hónappal a választás után úgy látja, hogy „a Tisza szavazói közül most sokan joggal csalódottak, mert a kormányváltás nem társadalmi megbékélést, nem szakmai alapokon álló konszolidált, nyugodt kormányzást hozott az ország számára”.

„Sokan vagyunk, akik úgy véljük, meg kell haladjuk a jelenlegi pártpolitikai kereteket ahhoz, hogy erős és hiteles eszmei otthont építhessünk mindenkinek, akik hisznek közös értékeinkben. A polgári, nemzeti értékeket valló embereknek most össze kell fogniuk, meg kell szervezniük értékközösségüket. Nem várhatunk tovább” – fokozza a hangulatot posztjában Ferencz, aki ezek után sem tér ki konkrétumokra, és továbbra is ködösítve ír arról, hogy „sokan” vannak, akik az elmúlt időszakban szerinte azt fogalmazták meg, hogy együtt kezdjenek hozzá „a polgári Magyarország közéleti otthonának felépítéséhez”.