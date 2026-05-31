Szijjártó Péter felesége 335 milliós osztalékot vett ki honlap és telefonszám nélküli cégéből

Szijjártó Péter feleségének belsőépítészettel foglalkozó cége semmilyen módon nem jelenik meg nyilvánosan, az Interior Design Kft. mégis rendkívül sikeres. Igaz, némi visszaesés azért látszik, sorban második éve csökkent a cég bevétele: 1,5 milliárd után tavaly 1,1 milliárd forint folyt be a kasszába.

Szijjártó Péter és felesége a Forma–1-es Magyar Nagydíjon 2024 júliusában
Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Ezzel párhuzamosan azonban sikerült a kiadásokat is lefaragni, anyagjellegűekre 898 millió után 672 milliót költöttek. A cég kilenc alkalmazottja viszont többe került, 92 millió helyett 106 millióba. Így végeredményben a nyereség is megcsappant, tavaly 354 milliót számolhattak el az előző évi 491 millió forint után.

Ennek nagy részét Szijjártó-Nagy Szilvia ki is vette osztalék formájában, 335 millió kifizetéséről határozott. A cég alapítása óta eltelt bő 6 évben összességében 2,3 milliárd forinttal sikerült Szijjártó Péter feleségének gyarapodnia.

