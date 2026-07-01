246 millió forintért utazott tavaly bérelt magángépen Amerikába Szijjártó Péter

Egy 444-hez eljutott, a Külügyminisztériumhoz beadott közérdekű adatigénylés alapján kiderült, hogy Szijjártó Péter akkori külügyminiszter 2025. február 18. és február 21. között megtett amerikai útjához 245 906 547 forintért béreltek magánrepülőt. Ezt az utat és azt, hogy ahhoz nem a Honvédség gépeit használták, hanem egy luxusrepülőt, az Átlátszó tárta fel négy hónappal az út után. Az akkori cikkükben azt írták, az utazási költség a 100 vagy akár a 200 millió forintot is meghaladhatja. Most már tehát tudjuk a pontos összeget.

Ez az amerikai út Szijjártó szokásos repkedéseihez képest is furcsa volt. Ugyanis volt olyan nap, amikor Szijjártó vonattal utazott New Yorkból Washingtonba. Erről posztolt is a miniszter, azt írta: „Nem titok, hogy vasutas családból származom, ahogy az sem, hogy mindig is nagyon szerettem a vonatokat.”

„A helyzet pedig adta magát: New York és Washington között nincsen repülés, vonattal megyünk!”

Ez jól hangzik, csakhogy mégis csak volt repkedés. Az Átlátszó kíváncsi volt, Szijjártó vonatozása közben mit csinált a minisztert Amerikába szállító bérelt luxusrepülő, ezért leellenőrizték az útvonaladatait.

Kiderült, amíg Szijjártó állítása szerint szerényen vonatozott, ugyanaznap a magánrepülő is elhagyta New Yorkot és átrepült Washingtonba, vagyis követte az állítása szerint szerényen vonatozó Szijjártót.

A gép amúgy az osztrák bejegyzésű, OE-IIS lajstromjelű, ultra nagy hatótávolságú, 16 férőhelyes Gulfstream G-V típusú magánrepülő volt. Az osztrák International Jet Management GmbH (IJM) üzemelteti, ami korábban a Mészáros Lőrincéket és Orbán Viktort is szállító magángép üzembentartója volt.

Ezt a magángépet használta Szijjártó 246 millióért. Forrás: Flickr

Szijjártóról köztudott, hogy a légi közlekedés nagy rajongója. Már korábban kiderült, hogy előszeretettel használta a honvédség repülőit akár a szomszédos országokba tett látogatások, pár száz kilométeres utazások során is. Ő volt az is, aki a kicsivel több mint kétórás vonatútra lévő Bécsbe és Pozsonyba is repülőgéppel ment, mint utólag a minisztérium közleménye alapján kiderült, azért, hogy „minden munkalátogatás a lehető leghatékonyabb módon valósuljon meg.”

A luxusgépes utazásokra több száz millió forint közpénz ment, az Átlátszó egy 2023-as utazás kapcsán írt 264 millió forintról, de egy délkelet-ázsiai villámlátogatásához is béreltek 181 millió forintért magángépet. Ezek mellett Szijjártó többször is használta a rendőrségi helikoptert, volt, hogy a Dunakeszi és Záhony közötti útra. Ez 8 millió forintba kerülhetett.