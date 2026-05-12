G7: Több százmilliós állami pénzt kapott Szijjártó húgának és sógorának a cége

Legalább 611 millió forintnyi értékben szerződtek a Szijjártó Péter távozó külügyminiszter rokonaihoz kötődő céggel állami szereplők, nagyrészt promóciós és rendezvényszervezési munkákra - írja a G7. A közpénzes források nélkül Szijjártó húgának és sógorának a cége valószínűleg masszívan veszteséges lett volna.

A TRP Hungary Kft. nevű cég 50 százalékos tulajdonosa Szijjártó Sarolta és az ő férje, Őry Tamás, a külügyminiszter sógora. A G7 kimutatása szerint az eredetileg autósportszervezéssel foglalkozó céggel több mint 600 millió forint értékben szerződtek állami szereplők, ősszesen tíz szervezet 24 megbízását találták meg. Ők készítették többek között a Nyíregyházára tervezett, de aztán soha meg nem valósult állami MotoGP-pálya-fejlesztés első terveit is, oldalanként egymillió forintért.

Őrí Tamás, Szijjártó Péter sógora a magyarországi superenduro VB-futam hazai promótereként. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A Szijjártó-érdekeltség legaktívabb támogatója a Szerencsejáték Zrt. volt, tőlük 150 millió forint szponzpénz jött az évek alatt, de a Magyar Turisztikai Ügynökség is támogatta 40 millió forinttal a céget. Két olyan szervezettel is szerződtek, amelyek a Szijjártó Péter vezette külügyminisztérium alá tartoztak: az Exim Banktól 8,7 millió forinthoz jutott a cég, a HIPA-tól (Nemzeti Befektetési Ügynökség) pedig 5 millióhoz.