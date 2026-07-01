Szijjártó Péter magángépes útjaira 2 milliárd forintot költött tavaly az állam

Szijjártó Péter volt külügyminiszter és delegációja 2025-ben 19 alkalommal bérelt magánrepülőgépet a hivatali utakhoz, ezekre összesen több mint 2 milliárd forint közpénzt költött el az állam.

A pontos összegekről Velkey György László külügyi államtitkár posztolt. A tiszás politikus azt írta, a minisztérium átvilágítása során jutottak tudomásukra a költések. A részletes listában ott vannak a 444 által megírt, 246 millió forintba került tavaly februári amerikai utak is.

Szijjártó Péter repülőre száll Fotó: MARTON_KIRALY/ALL_RIGHTS_RESERVED

Szijjártó legtöbb magángépes útja az Egyesült Államokba vezetett, de repült Japánba, Vietnámba és Mexikóba is. Az úti célok között szomszédos országok is voltak, Belgrádba 37 millió, Pozsonyba 18 millió, Banja Lukába pedig 12 millió forintért repült ki, hogy aztán visszarepüljön Budapestre. Velkey azt írta, a magángépek bérlését Szijjártó saját rendeleteivel tette lehetővé.

A volt külügyminiszter 2024 és 2025 nyara között 22 alkalommal repült bérelt magángéppel.