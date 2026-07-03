Külügyminisztérium: 5 milliárd forint ment el Szijjártó magángépes útjaira 2022 óta, a büntetőjogi felelősség kérdését is vizsgálják

Július elsején számolt be arról a Külügyminisztérium, hogy Szijjártó Péter magángépes útjaira 2 milliárd forintot költött tavaly az állam. Velkey György László most arról posztolt a Facebookon, ahogy haladnak a minisztériumi átvilágítással, egyre világosabbá válik, hogy „Szijjártónak evés közben jött meg az étvágya”.
„2022 és 2026 között összesen 53 alkalommal bérelt magángépet a hivatali útjaihoz, mindezt 4 865 701 595 forintért. Közel ötmilliárd forint. 5 milliárd. Csak a magángépek bérlésére”
– írja Velkey.
Az államtitkár azzal zárta posztját, hogy a továbbiakban a büntetőjogi felelősség kérdését is vizsgálják.