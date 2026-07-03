Külügyminisztérium: 5 milliárd forint ment el Szijjártó magángépes útjaira 2022 óta, a büntetőjogi felelősség kérdését is vizsgálják

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Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Július elsején számolt be arról a Külügyminisztérium, hogy Szijjártó Péter magángépes útjaira 2 milliárd forintot költött tavaly az állam. Velkey György László most arról posztolt a Facebookon, ahogy haladnak a minisztériumi átvilágítással, egyre világosabbá válik, hogy „Szijjártónak evés közben jött meg az étvágya”.

„2022 és 2026 között összesen 53 alkalommal bérelt magángépet a hivatali útjaihoz, mindezt 4 865 701 595 forintért. Közel ötmilliárd forint. 5 milliárd. Csak a magángépek bérlésére”

írja Velkey.

  • 2022-ben 5 úthoz béreltek magángépet, 296 256 306 forintért.
  • 2023-ban már 13 alkalommal, 850 405 668 forintért.
  • 2024-ben 15 úthoz, és már átlépték az egymilliárdos határt: pontosan 1 520 568 298 forintért.
  • 2025-ben 19 alkalommal, már a kétmilliárdos határt is átlépve, 2 036 759 693 forintért.
  • 2026-ban már csak 1 magángép bérlésre maradt ideje, de az is 161 711 630 millió forintjába került a magyar adófizetőknek.

Az államtitkár azzal zárta posztját, hogy a továbbiakban a büntetőjogi felelősség kérdését is vizsgálják.

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