Hivatalosan is visszavonták a megkérdőjelezhető módon kiosztogatott diplomata útleveleket

„Éppen ellenjegyzem azoknak a diplomata útleveleknek a visszavonását, amelyekkel évekig visszaéltek” – jelentette be a Facebook-oldalán Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Velkey néhány hete jelentette be , hogy a Külügyminisztérium átvizsgálja a Szijjártó Péter által kiadott, nem alanyi jogon járó diplomata útleveleket, mert nagyon súlyos visszaélések lehetnek a háttérben. Az adataik szerint csaknem 500 egyedi diplomata útlevelet adtak ki egyedi kérés alapján miniszteri döntésre az előző rendszerben. A Szijjártó-féle külügy közléséből korábban az derült ki, hogy 2019 és 2023 szeptembere között összesen 10219 ilyen okiratot állítottak ki. Tavaly Rogán Antal minisztériuma nemzetbiztonsági okokra hivatkozva tagadta meg a választ arra, hogy van-e diplomata útlevele például Lánczi Tamásnak, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökének, Balog Zoltán exminiszter püspöknek, Dzsudzsák Balázsnak vagy épp Matolcsy Ádámnak. Dzsudzsák biztosan kapott.

Velkey György László a Parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

Velkey azt ígérte, hogy visszavonják azokat az útleveleket, amik „érdemtelenül és mindenféle alap nélkül” kerültek emberekhez. „Politikusi haverok, sportegyesületek, NER-es üzleti körök, külföldi kötődésű személyek egész sora kapott minden indok nélkül diplomata útlevelet az államtól. És évekig használhatták az útleveleket minden magyarázat nélkül”

Később a Telexhez jutott el egy lista, amiből kiderült, hogy Rúzsa Magdolna énekes, Kálomista Gábor producer, Papp Dániel, az MTVA vezetője és Csisztu Zsuzsa is kapott diplomata útlevelet. A Külügyminisztérium 776 diplomata- és 167 szolgálati útlevél visszavonását javasolta. Az még most sem egyértelmű, hogy a Telex listáján szereplőket mind érintette-e a visszavonás.

Velkey arról is beszélt, hogy a külügy mostani átvilágítása.jóval túlmutat az útleveleken. „Egy másik, ehhez szorosan kapcsolódó súlyos és rendszerszintű visszaélésre bukkantunk az állami érdekből történő honosítások gyakorlatára. Ugyanazon mintázat mentén kaptak magyar állampolgárságot százával olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt, egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Ez nem egyedi tévedések sorozata, ez úgy látszik, hogy egy rendszerszintű módszerré vált” –írta.