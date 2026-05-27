Visszavonják a Szijjártóék által haveri alapon kiosztott diplomata útleveleket

A Külügyminisztérium átvizsgálja a Szijjártó Péter által kiadott, nem alanyi jogon járó diplomata útleveleket, jelentette be Velkey György. Az államtitkár nagyon súlyos visszaéléseket emlegetett, adataik szerint majdnem 1500 egyedi diplomata útlevelet adtak ki egyedi kérés alapján miniszteri döntésre az előző rendszerben. A Szijjártó-féle külügy közléséből korábban az derült ki, hogy 2019 és 2023 szeptembere között összesen 10219 ilyen okiratot állítottak ki. Tavaly Rogán Antal minisztériuma nemzetbiztonsági okokra hivatkozva tagadta meg a választ arra, hogy van-e diplomata útlevele például Lánczi Tamásnak, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökének, Balog Zoltán exminiszter püspöknek, Dzsudzsák Balázsnak vagy épp Matolcsy Ádámnak. Dzsuzsák biztosan kapott.

Velkey most azt ígérte, hogy visszavonják azokat az útleveleket, amik „érdemtelenül és mindenféle alap nélkül” kerültek emberekhez. „Politikusi haverok, sportegyesületek, NER-es üzleti körök, külföldi kötődésű személyek egész sora kapott minden indok nélkül diplomata útlevelet az államtól. És évekig használhatták az útleveleket minden magyarázat nélkül” - közölte az államtitkár. Hozzátette, hogy olyan üzletemberek is kaptak magyar diplomata útlevelet, akik valamiért közel kerültek a kormányhoz, ami Velkey szerint nemzetbiztonsági szempontból is jelenthet fenyegetettséget.