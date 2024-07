NEREDETI TŐKEFELHALMOZÁS – HOGYAN LETTEK MILLIÁRDOSOK FIDESZES KÉPVISELŐK ÉS A ROKONAIK?

Közel másfél évtizede zajlott le az orbáni rendszerváltás, ami után sokan – az 1989-es rendszerváltás politikusait – lazán felülmúlva mesésen meggazdagodtak, miközben a magyar gazdaság teljesítménye az EU-n belül romlott. Van egy szűk réteg, ami az átlagnál sokkal, de sokkal többet profitált az új rendszerből.

A fideszes politikai elit csúcsán sokaknak 2010 előtt nem volt kirívóan nagy vagyonuk, ma viszont már milliárdosokként élvezhetik az életet. A rendszernek most csak a legeslegnyilvánvalóbban nagy nyerteseit mutatjuk be.

A lista nem teljes, rengetegen vannak még, akik csak 100 milliós vagyont szereztek köszpénzen, hogy a közbeszerzéseken állandóan győztes stróman-milliárdosokra ki se térjünk.

AZ ORBÁN CSALÁD

„Jól látható, hogy melyek azok az időszakok, amikor egyébként olyan kormányai vannak Magyarországnak, amelyek arra törekednek, hogy a nálunk megtermelt értékből minél több a mi hatáskörünkben maradjon, a mi általunk fölhasznált értékként álljon rendelkezésre.” (Orbán Viktor, 2013)

A lassan a nyugdíjkorhatár felé közeledő miniszterelnök igen szegény ember, cserébe a gazdag barátai engedik ingyen használni a cuccaikat (nyaralóikat, magángépeiket), a családtagjai pedig sorra válnak milliárdossá.

Orbán Győző

A miniszterelnök apjának cégei (a Gánt Kő Kft. és a Dolomit Kft.) a 2004 és 2013 közötti tíz évben összesen 856 millió forint osztalékot fizettek, de 2014 és 2023 között már ennél közel 10 milliárd forinttal többet. Orbán Győző tavaly 900 millióval gyarapodhatott. Orbán Viktor az első miniszterelnöki ciklusában még arra kérte az apját, hogy ne vegyen részt állami beruházásokban, de a NER idején már az ő cégétől vettek köveket az ultradrága M4-eshez.

2016-ig titkolták Orbán Győző hatvanpusztai majorságát, amit a család szokott használni, és aminek a bérleti díját Mészáros Lőrinc tíz évre előre kifizette. Az Orbán és a Mészáros család is több szálon érdekelt a birtokban, ahol folyamatosan hatalmas építkezések zajlanak, és ami körül már minden föld az Orbán és Mészáros családoké.

Ifj. Orbán Győző és Orbán Áron

A miniszterelnök fivéreinek nincs akkora vagyonuk, mint az apjuknak, de ők is 100 milliós üzleteket kötnek. A Győző tulajdonában álló Hahót Tőzeg Kft. tavaly növelte az értékesítésből származó árbevételét 241 millió forintra, de a nyeresége csak 43 millió forint volt, Áron pedig egyszerre hirdet fogyókúrás élelmiszert és fegyvereket, közben kormányközeli üzletemberek bukkannak fel körülötte.

Tiborcz István

Tiborcz Istvánból, aki 2013-ban vette feleségül Orbán Ráhelt, maffiamódszerekkel eltérített közbeszerzései tendereken kaszált milliárdokat, majd kastélytulajdonos lett (nem túl ügyesen lepapírozva), betört az ingatlanpiacra, és sokáig következetesen tagadtak mindent – ahogyan Mészáros Lőrinc médiapiaci területszerzésekor is sorra tagadták a fideszes politikusok, hogy ő lenne az üzletszerzések mögött, míg elő nem lépett, és nyílttá nem vált az egész –, aztán Mészáros vagyonának egy része átkerült Tiborczhoz, aki mostanra 100 milliárdos vagyonra tett szert.

A MÉSZÁROS CSALÁD

„Az életről sok mindent gondolok én jómagam is. Azt hiszem, elmondhatom, hogy sikeres vagyok. Persze azért ehhez sokat kellett tenni, hogy sikeres legyen az ember.” (Mészáros Lőrinc, 2020)

A 2010-ig szinte teljesen ismeretlen egykori felcsúti gázszerelő, Mészáros Lőrinc 2011-ben lett Felcsút polgármestere, és a falu polgármestere évről évre egyre több cég és egyre több milliárd forint fölött rendelkezett – főleg Simicska Lajos 2015-ös bukása óta –, és a cégbirodalmának köszönhetően mostanra 1000 milliárdos vagyona lett, ezzel ő a leggazdagabb magyar. Mészáros több száz cége szinte minden szektorban meghatározó szereplő.

Mészáros Lőrinc volt felesége, Kelemen Beatrix 36 év házasság után a váláskor vitt magával kb. 150 milliárd forintnyi cégvagyont, ezektől néhány év alatt mind megszabadult, nem tudni, mennyi pénzért. Mészáros mostani felesége, Várkonyi Andrea évente több 100 milliós osztalékokat vesz ki a főleg Mészáros cégeinek dolgozó reklámügynökségéből, és az egykori tévés nemrég váltotta Mészáros lányait a Mészáros-csoport alapítványainak élén.

Mészáros gyerekei is milliárdosok a Fejér-B.Á.L Zrt. (Beatrix, Ágnes, Lőrinc) családi építőipari cégnek köszönhetően. De Mészáros öccse, János is milliárdos vagyonra tett szert közbeszerzéseken.

A ROGÁN CSALÁD

„Azért a bevallott jövedelem, amivel rendelkezem, azért nem kevés.” (Rogán Antal, 2024)

Az 1998 óta képviselőként és polgármesterként dolgozó Rogán Antalnak sok évig nem lehetett akkora jövedelme, mint amekkora kiadásai voltak: a változó méretű ingatlanjai és a helikopterezése után magyarázkodhatott. Aztán 2018-ban fény derült egy titokzatos találmányára, aminek az újdonságjellege és a jövedelmezősége is kérdéses, mindenesetre Rogánnak 2020-ban már válás után is 809 milliója volt, most pedig már a magánrepülős utazások ellenére is 1,3 milliárd fölött jár.

A Rogán jobbkezeként ismert Kertész Balázs offshore-ozott, a miniszter kabinetfőnökének, Nagy Ádámnak pedig több 100 milliós profitot termelnek az érdekeltségei.

Rogán-Gaál Cecília

Rogán Antal második felesége élvezte a rivaldafényt férje mellett, együtt szerepeltek tévéműsorokban, végül Rogán Cecília saját tévéműsort is kapott. Luxusfeleségként viselt méregdrága kiegészítőket, a Sarka Katával együtt 2015-ben indított cége, a Nakama & Partners 2018-ra 1,2 milliárdos bevételt ért el. Rogánné rendezvényszervező cégét két állami vállalat, a Szerencsejáték Zrt. és az MVM támogatta évente több 100 millióval. A legtöbbet a 2018-ban alapított Top News Hungary Kft. hozza, ez is Sarka Katával közös biznisz: a médiában egyedülálló módon profitábilisan működő cégből kifelé annyi látszik belőle, hogy egy béna bulvárblogot üzemeltet, amin néha állami cégek hirdetnek, és így ér el évi 1,3 milliárdos profitot.

Obrusánszki Zsolt

A propagandaminiszter harmadik feleségének apja, Obrusánszki Zsolt 2021-ben vásárolta be magát 750 ezer forintért egy mezőgazdasági szaktanácsadó cégbe, ami 2,2 milliárdos EU-s támogatást kapott. A támogatás elnyeréséhez a Ductus Szaktanácsadó és Oktató Kft.-nek szüksége lett volna 165 millió forint önrészre, de csak 47 milliója volt, ezért a Budapest Banktól kellett felvennie 315 millió forintos kölcsönt. Ugyanettől a banktól vett volna fel Rogán új feleségének családja 1,5 milliárd forintot, hogy megvehessenek 1022 hektárnyi földet néhány héttel azelőtt, hogy Rogán Antal beházasodott volna a családba. Az após később a filmiparba is bevásárolta magát.

A SZIJJÁRTÓ CSALÁD

„Készpénz, mindig.” (Szijjártó Péter, 2023)

Szijjártó Péternek ugyan nincsenek milliárdjai, de 36 éves korára így is tudott venni több 100 milliós értékű ingatlanokat. Amikor 2014-ben friss külügyminiszterként erről kérdezték, azt mondta, ezekbe adott ajándékként az apósa, ajándékoztak és kölcsönöztek a szülei, és ráment a megtakarítás egy része is. Azóta viszont szerencséje lett, felesége ugyanis sikeres üzletasszonnyá vált, így bátran költhet készpénzzel.

Bár továbbra sincs sem honlapja, sem nyilvános elérhetősége a külügyminiszter feleségének tulajdonában álló Interior Design Kft.-nek, a cég 2019 óta már 1,6 milliárdos profitot termelt, évente több 100 milliós osztalékot fizetve. Szijjártó-Nagy Szilvia belsőépítészettel, divat- és formatervezéssel foglalkozó vállalkozása egy IV. kerületi, raktárnak kinéző helyiségbe van bejelentve, de már az indulása után kilenc hónappal egy Porsche Cayenne luxusautót lízingelt, és az első évét 300 milliós profittal zárta.

A család 2020-ban az egyik leggazdagabb magyar vállalkozó, Szíjj László luxusjachtján nyaralt az Adrián, miközben a külügyminiszter úgy tett, mintha az irodájából dolgozna.

A LÁZÁR CSALÁD

„Akinek nincs semmije, az annyit is ér.” (Lázár János, 2011)

Hogy Lázár János hogyan lett milliárdos, az a legkevésbé világos, ezt a régi Index sem tudta megfejteni 2018-ban. 2012-ben még ezt írták a Fidesz akkori frakcióvezetőjének vagyonnyilatkozatáról: „Lázár János vett egy karosszéket meg műtárgyakat. 18 millióról 22 millióra nőttek a kötvényei. A mindenkori képviselői alapdíj hat havi összegét meghaladó készpénze 1,6 millióról 4,2 millióra nőtt. Pénzintézeti számlakövetelése 1,1 millióról 2 millióra nőtt. Tartozásait növelte egy 7 milliós és egy 12 milliós bankhitellel. Egyik családi kölcsöne maradt 2,5 millió, de a másikat 6,5 millióról 14 millióra növelte. Beszedett földbérleti díjból 2,5 millió helyett ezúttal 4 millió folyt be hozzá. A Gorzsai Mezőgazdasági Zrt.-ben 1,7 százalékról 2 százalékra növelte a részesedését. Képviselői javadalma havi 1 066 740 forint volt, az egyéb jövedelmekkel együtt átlagosan havi 2 027 073 forintot kap. Teljes vagyonát befektette, megtakarításai és tartozásai is 41-41 millió forintot tesznek ki.”

Lázár 25 évesen, 2000-ben lépett be a Fideszbe, az akkori hódmezővásárhelyi fideszes erős ember, Rapcsák András mellett dolgozott, 2002-ben a képviseleő halála után Lázár lépett Rapcsák helyébe. Országgyűlési képviselő, polgármester, frakcióvezető, államtitkár, majd miniszter lett, közben pedig a rokonaival együtt több száz hektárnyi földet szerzett Csongrád megyében. Lázár a legutóbbi vagyonnyilatkozata szerint – ami legfeljebb kapaszkodónak jó – Lázáré az országgyűlés egyik legjelentősebb, javarészt mezőgazdasági ingatlanállománya, tavaly négy ingatlant vásárolt, és ezzel közel 24 hektárnyi új földre tett szert, így már 43 ingatlanból áll a Lázár-birodalom, összesen több mint 205 hektárnyi szántó, szőlő, erdő, mocsár és töltés felett diszponál tulajdonosként vagy haszonélvezőként.

Lázár Jánosnak már 40 százalékos tulajdonrésze van a batidai vadászkastélyt üzemeltető Grosswiese Zrt.-ben. Amikor 2018-ban megjelentek az első felvételek a kastélyról, Lázár tagadta, hogy köze lenne az épülethez, amit az egyik tanácsadója valahogy pont oda épített, ahol a politikus anyjának és fiainak a földjei, valamint vadászterülete fekszik. Majd a 2018-as választások utáni vagyonbevallásában már feltüntette, hogy 10 százalékos tulajdonrészt szerzett az épületet felhúzó Grosswiese Zrt.-ben. Ezt mostanra megnégyszereződött, valamint a vadászkastély körüli területek többsége a Lázár családhoz került. A beszámoló szerint Grosswiese Zrt. tavaly közel 240 millió forint bevételt produkált, amiből 123 millió forint a nyereség, ráadásué úgy, hogy a kastélyt csak zárt körben adják bérbe, például vadászati turizmust szervező cégeken és vadásztársaságokon keresztül. Nemrég a tulajdonosok 58 millió forint osztalékot szavaztak meg Lázár Jánosnak, ami ráadásul a részvényesi arányoktól eltérő összegnek számít.

Eközben a Lázár János által vezetett Jövő Nemzedék Földje Alapítványba milliárdos állami vagyonokat helyeztek ki.

A BÁNKI CSALÁD

„Az átláthatóságunk az élmezőnyben van, erre faragunk rá.” (Bánki Erik, 2021)

Bánki Erik 1989-ben lépett be a Fideszbe, az 1990-es évek elején utazási irodát hoztak létre a barátaival, aztán külkereskedelemmel foglalkoztak. 2010 után indult be igazán az üzlet, amikor ő lett a gazdasági bizottság elnöke. Neki köszönhető a tao-rendszer, és ő volt az, aki „elvesztette közpénz jellegét” indokolással benyújtotta a jegybank alapítványaiba tett 250 milliárd forint titkosítását lehetővé tevő javaslatot, egy másikkal pedig megóvta a Magyar Postát is attól, hogy el kelljen számolni a nyilvánosság felé a gazdálkodásával. Ugyanezt a ködösítést saját vállalkozásainál is szívesen alkalmazza.

Mára Bánki Erik a Parlament legnagyobb földbirtokosa, tavaly a félmilliárdos tartozása mellé még kapott 200 millió hitelt több mint 100 hektár föld megvásárlására, de a 20 éves fia is éppen azon a környéken vett 64 hektárnyi földet csaknem 122 millióért.

A SZALAY-BOBROVNICZKY CSALÁD

„Elkezdtünk erőt gyűjteni ahhoz, hogy békében és nyugalomban élhessünk, és egy békés és rendezett országot hagyjunk örökül gyermekeinkre és unokáinkra.” (Szalay-Bobrovniczky Kristóf, 2023)

A 24 tavaly írta le, hogyan lett az egyik leggazdagabb magyar az ötödik Orbán-kormány honvédelmi minisztere. Szalay-Bobrovniczky Kristóf 2020-ban, londoni nagyköveti posztjáról való távozása idején szerzett részesedést a fővárosi kaszinóüzletekben, Andy Vajna helyére lépve. A kaszinós cég a covid idején 10 milliárdos profit mellé is 100 milliós állami bértámogatást kapott. Miután megvette a Dunakeszi Járműjavítót, az elnyert egy 32 milliárdos MÁV-megbízást, aztán Szalay-Bobrovniszky egy orosz üzlettársával 1 milliárd eurós, 1300 vasúti kocsi legyártásáról szóló üzletet vállalt az egyiptomi vasútnak. Szalay-Bobrovniszky egy hadiipari repülőgépgyárban is többséget szerzett, ehhez 53 milliárd forintos állami hitelt kapott, majd miután 2022 tavaszán miniszter lett, az érdekeltségeiből kiszállt: a kaszinórészesedése Habony Árpádhoz, a járműjavító és a repülőgépgyár pedig az államhoz került. A vagyonkezelő cége, a London Capital Zrt. viszont nála maradt, 2022 végére már bő 19 milliárd forintos nyeresége volt, de a miniszter legutóbb veszteségesen is ki tudott belőle venni majdnem 1 milliárd forint osztalékot.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf felesége Szentkirályi Alexandra volt kormányszóvivő, a Fidesz legutóbbi főpolgármester-jelöltje (aki végül visszalépett az LMP-jelölt Vitézy Dávid javára), a miniszter testvére pedig Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára, aki tavaly kurvaanyázva borult ki, amikor egy havi 150 ezer forinttal járó igazgatósági állással kínálták meg.

A MATOLCSY CSALÁD (& CREW)

„A pénz nem boldogít, de igen.” (Matolcsy György, 2018)

A miniszterből jegybankelnökké előlépett Matolcsy Györgynek 2015-ben még csak pár 10 millió forintos vagyona volt, és bár mostanra több száz milliós vagyona lett, sehol sincs a fiához és annak barátaihoz képest, akiknek köszönhetően Matolcsy impozáns villába költözhetett.

Matolcsy Ádám elmondása szerint már 18 évesen bizniszelt: informatikus bátyjával állítólag tíz-húsz fős irodák informatikai rendszereit rakták össze, mielőtt figyelme a szépségipari bútorok piaca felé fordult, és saját márkás fodrászbútorok gyártásába kezdett. Egyik első interjújában - a néhai Magyar Időkben -, már-már self-made manként adta elő magát.

Ez nem áll rettenetesen közel a valósághoz. Ifjabb Matolcsy 1986-ban született, a NER első éveiben csak húszas évei derekán járt, apja jegybankelnöki kinevezésekor - 2013-ban - még megilletődött ábrázattal sorakozott Áder János hivatalában. Korábban, amíg apja a kormány tagja volt, nemigen lehetett hallani a nevét. 2015 telén aztán váratlanul egy milliárdos forgalmú bútorgyár, a Balaton Bútor tulajdonosa lett. A vétel nem véletlenül keltett feltűnést: az ifjabb Matolcsy tulajdonában álló Glamorous Kft. nála tízszer nagyobb vállalatot vett meg a Fotextől.

Az üzletet Matolcsy György unokatestvére, Szemerey Tamás bankja, a Növekedési Hitelbank hitelezte, a forrást pedig Matolcsy György emblematikus programja, a Növekedési Hitelprogram biztosította. Szemerey 2014-ben vette meg a piacon elérhető legkisebb bankot, az Evobankot, amit szinte azonnal NHB-ra keresztelt át. Az új tulajdonos ezzel világosan kijelölte, hogy csak NHP-hitelekkel foglalkoznak majd, jóllehet a fókusz valójában ennél is szűkebb volt: 30-40 milliárd forintosra becsült betéti- és állampapír állományuk szinte egészében MNB-alapítványoktól származott, amiket a jegybank a devizahitelek forintosításából keletkezett több 10 milliárdos árfolyamnyereségből hozott létre. A minibank a befolyt néhány 10 milliárdból aztán olyan cégeket kezdett el hitelezni, amik személyesen a tulajhoz kötődtek, többnyire családi cégeket.

Így nem csoda, hogy a másod-nagybácsi kitartóan támogatta az ifjú Matolcsy szárnypróbálgatásait: 2016-ban - akkori áron - 200 milliós loftlakást kapott a rokon használatra a pesti rakparton, aminek 50 milliót költött felújítására az akkor még Szemerey tulajdonában lévő Raw Development ingatlanfejlesztő Kft. Ugyanez a cég működött közre annak a gazdasági épületnek a felújításában is, amit az ifjú Matolcsy néhány évvel korábban vásárolt Balatonfüreden.

Matolcsy Ádámnak és barátainak, a jegybank kommunikációs tenderein milliárdokat kaszáló Száraz Istvánnak és Somlai Bálintnak a luxusautók, drága órák és magángépes utazások által fémjelzett életéről hosszú cikkben és videóban is beszámoltunk.

(A KÓSA CSALÁD)



„Csináltam valamit, ami jogellenes lenne?” (Kósa Lajos, 2018)

Említést érdemel még Kósa Lajos, akinek viszont nem jött össze az élet. 2018 márciusában robbant ki a csengeri örökség körüli botrány, amikor kiderült, hogy P. Mária egy hiteles közjegyzői okirat szerint még 2013-ban 4,355 milliárd euró kezelésével bízta meg Debrecen akkori polgármesterét. Kósának a jelek szerint jó ideig nem voltak kétségei a mesés vagyont illetően, amit egy másik hiteles okirat is igazol, ami szerint a nő 2,6 millió eurót akart ajándékozni Kósa anyjának.

Azért így sem földönfutók: Kósa 83 éves nyugdíjas óvónő anyja elnyert egy 123 milliós EU-s támogatást a BMW-ket lízingelő sertéstelepéhez, amiről aztán le is mondott. De ez sem szegte kedvét, az asszony akkor még friss reklámcége több 10 milliónyi megrendelést húzott be Debrecen városától, a gabonatermesztő cége pedig több 100 milliós silórendszert épített Mátészalka határában. Kósa akkor azt mondta: „Édesanyám nem strómanja senkinek sem.” (Címlapkép: Kiss Bence)