Rogán Antal apósa 750 ezer forintért vásárolta be magát egy cégbe, ami 2,2 milliárdos uniós támogatást kapott

Rogán Antal új apósa hétszázötvenezer forintért vette meg egy nyíregyházi mezőgazdasági szaktanácsadó vállalkozás negyedét, ami nem sokkal korábban 2,232 milliárd forintot kapott az uniós finanszírozású vidékfejlesztési programból mezőgazdasági szaktanácsadásra, találta meg cégbírósági dokumentumokban az Átlátszó.

Ezzel az összeggel a Ductus Szaktanácsadó és Oktató Kft. nyerte el a legtöbbet az erre a célra biztosított összesen 14,1 milliárd forintos keretből. A cég ügyvezetője egyébként aza nyírségi vállalkozó, akit Rogán apósa a borsodi földek vásárlásába is bevont, de a két férfi már évekkel korábban is üzletelt egymással: 2016-ban például együtt szálltak be egy Uniat nevű szlovák cégbe, ami főleg szállítmányozással és mezőgazdasági termények kereskedelmével foglalkozik.

A támogatás elnyeréséhez a Ductusnak szüksége lett volna 165 millió forint önrészre, de a vállalatnak mindössze 47 millió volt a vagyona, ezért a Budapest Banktól kellett felvenniük egy 315 millió forintos kölcsönt. Ugyanettől a banktól vett fel Rogán új feleségének családja 1,5 milliárd forintot, hogy megvehessenek 1022 hektárnyi földet néhány héttel közvetlenül azelőtt, hogy Rogán Antal beházasodott volna a családba. De itt nem álltak meg, néhány héttel később további két eladótól vásároltak még további 149 hektárnyi földet 182 millió forintért, amire ugyanúgy a Budapest Banktól vettek fel 95 százalékos kölcsönt.