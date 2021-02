Rogán új felesége és családi köre több mint 1000 hektár földet vett magának az esküvő előtt 1,6 milliárd forintért

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Északkelet-Magyarország hegyei között, igen szép környezetben, egy természetvédelmi terület közelében található egy kétezernél is kevesebb lakosú falu. A főutca egyik átlagos, L alakú, földszintes házában élnek X.-ék, akik a település közvéleményének szemében nem sokkal ezelőttig helyi szinten tehetős, de abszolút értelemben nem kiugróan gazdag családnak számítottak. Helyben úgy tudják, hogy a földből élnek, illetve hogy a családfő egy nyírségi üzlettársával együtt gabonával is üzletelt. 2016-ban együtt szálltak be például egy szlovákiai cégbe, és van egy közös tanácsadó cégük Kelet-Magyarországon.

A család legismertebb tagja eddig a családfő unokatestvére volt, aki nagykövet.

De tavaly ősz végén-tél elején a legfiatalabb családtag is elkezdett felzárkózni mellé. December közepén ugyanis a család egyetlen gyerekét, a 2010-ben érettségizett Barbarát feleségül vette az ország egyik legismertebb politikusa, Rogán Antal, a miniszterelnöki kabinetiroda vezetője. A miniszter legfrissebb vagyonbevallásában már Rogán Barbaraként szerepel, és együtt élnek a Csalán úton, amit egyébként attól az N. Andrástól bérelnek, aki tavaly májusban megvette az előző feleség, Rogán-Gaál Cecília balatonlellei nyaralóját.

Rogán Antal munkába indul a Csalán útról Fotó: botost/444

A híres vő érkezése óta a családi portán is nagyszabású felújítás-átalakítás indult meg, melléképületeket bontottak, garázst és medencét építettek.

De felpörgött a család üzleti tevékenysége is. Pár héttel az esküvő előtt, 2020. november 20-án szó szerint nagyszabású adásvételi szerződést írtak alá: a szülők és a lányuk, az apa üzlettársa és egy nyírségi nő akkora földterületet vásároltak, ami sokkal nagyobb halaktól is süvegelendő teljesítmény lett volna. Az egyik érintett önkormányzat weboldalán nyilvánosan elérhető az a szerződés, ami szerint X-ék és két üzlettársuk összesen több, mint 1022 hektárnyi területet vettek meg, több, mint másfél milliárd forintért. Hogy könnyebben el tudjuk képzelni, ez a jó tíz négyzetkilométer nagyjából akkora, mint Budapest I., V., VI. és VII. kerülete, vagyis a Várnegyed, a Belváros, Terézváros és Erzsébetváros egyben.

(A szerződést azért nem linkeljük, hogy a szereplők a miniszter feleségét kivéve ne legyenek beazonosíthatók, mivel ők nem közszereplők.)

A megszerzett területek félholdszerűen ölelik körbe a közeli tájvédelmi körzetet. A vevők összesen 208 különböző helyrajzi számon található területet szereztek meg a Rogán Barbara szülőföldje körüli összesen 8 településen.

A szerződés szerint a megszerzett birtok öt egyenlő részre oszlik szét a vevők között. Az 1022 hektár és 7944 négyzetméter összterületű földekért összesen 1,66 milliárdot kell kifizetniük az eladóknak, négy amerikai-magyar állampolgárnak. De ebből a vevők csak 83,2 millió forintot, vagyis a vételi ár 5 százalékát tudták önerőből letenni az asztalra.

A fennmaradó 1,58 milliárd forintot az állami tulajdonú Budapest Banktól felvett termőföldvásárlási kölcsönből tervezik kifizetni. A Budapest Bank is tagja annak a Mészáros Lőrinc körül szerveződő bankholdingnak, aminek a létrehozását Orbán Viktor nemzetstratégiai jelentőségűnek december elején.

Mivel Rogán Barbarához nincs elérhetőségünk, a férjét kértük, hogy kössön össze vele, jelezve, hogy miért keressük. Rogán Antal nem reagált.