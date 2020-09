Egyik cégükből sem vettek ki osztalékot a Mészáros-gyerekek

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Nem ment annyira jól 2019-ben Mészáros Lőrinc gyerekeinek építőipari cége, a Fejér-B.Á.L Zrt. nyeresége a 2018-as szint negyedére esett vissza - írja az Mfor.hu. A Beatrix, Ágnes és Lőrinc tulajdonában lévő többi cég viszont elég jól teljesített, a testvérek viszont egyik vállalatból sem vettek fel osztalékot a tavalyi év után.

A Fejér-B.Á.L Zrt. - amelyben amúgy idősb Mészárosnak is van 10 százalékos tulajdonrésze - az elmúlt években a Mészáros cégekre jellemző meredek növekedést mutatott, 2017 és 2018 között például az építőipari vállalkozás több mint megduplázta a bevételeit, a profitját pedig több mint hétszeresére növelte. Ehhez képest a 2019-es év rossznak számíthat a cégnél, a 2018-as 22,8 milliárdos bevétel után csak 17 milliárd jött össze, a nyereség pedig 5,6 milliárd forintról 1,5 milliárdra csökkent. Emellett nőttek a cég anyagi és személyes kiadásai is, amelyek között az Mfor egy igazán furcsa tételt is talált:

a cég közel 545 millió forintot költött hirdetés, reklám, propaganda" címen, miközben nem lehetett túl sok Fejér-B.Á.L reklámot látni az országban. Ráadásul korábban ennek az összegnek a töredékét költötte ilyen célokra a cég. A portál szerint két magyarázat lehet erre az összegre: vagy valamilyen focicsapatot szponzorálta nagyobb összeggel a vállalat, vagy valamelyik, a KESMA-ba tömörített kormányközeli sajtóterméket támogatták ennyivel.

Erős évet zárt viszont a Mészáros-testvérek által 2017-ben alapított Fejér Tervező Mérnökiroda Kft., amely a 2018-ban még 318 millió forintos bevételét 1,1 milliárdra növelte. Ezután 165 millió forint profitot vehettek volna ki a cégből, ha nem hagyják ezt is az eredménytartalékban, több más, a Fejér-B.Á.L-on keresztül tulajdonolt cégük nyereségével együtt.