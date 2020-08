Így gazdagodtak meg az Orbán család tagjai

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

A Partizán 2 részes, alapos filmet készített az Orbán család meggazdagodásáról, illetve bemutatta a tágabb család jórészt rejtőzködő tagjait is.

1. rész: Orbán és testvérei

A múlt heti, első részben először is leszögezték, hogy a magánélet védelme mindenkit megillet. Amikor viszont a miniszterelnök családtagjai közvetlenül vagy közvetve közpénzekből gazdagodnak, illetve önszántukból szerepelnek a médiában, akkor teljesen indokolt az ügyeiket bemutatni. (Hangsúlyozottan nem az olyan, alaptalan pletykákról van itt szó, mint Orbán asszonyverése, vagy hogy Tiborcz Istvánt a 2018-as választás előtt félre kellett állítani, annyira elszabadult, hanem kifejezetten az Orbán család valódi történetét igyekeztek bemutatni.)

Gulyás Mártonék – sajnos sokszor szinte a befogadhatatlanságig sűrítve – bemutatták, hogy a rendszerváltás környékén hogyan gazdagodott meg Orbán Viktor apja, Orbán Győző, akinek a mai napig a gánti bányája hozza a legnagyobb hasznot.

A kommunista párttag és propagandista Orbán Győző legendásan „erőszakos ember”, a saját fia bevallása szerint többször is súlyosan bántalmazta őt. A felesége viszont szeretettel és hatékony pedagógiával foglalkozott cigány gyerekekkel a seregélyesi kisegítő iskolában.

A film szerint Simicska Lajos érdekeltségeinek és Kövér László öccsének, Kövér Szilárdnak segítségével sikerült Orbán Győző cégeit feltőkésíteni, és a hatalmát a bányászati cégekben állandósítani. Az első Orbán-kormány idején pedig aztán kikerülhetetlenné vált, hogy a cégek a közbeszerzéseken tőle vegyék a dolomitot. Orbán apja most is védett területeken szemetelne, illetve a kamionjai miatt a környéken élők máig hiába küzdenek a felvert porral.

Orbán Viktor nagyobbik öccse, ifj. Orbán Győző mérnök és egykori birkózó – aki egyszer azt mondta, negyven felett kezdenek hasonlóan gondolkodni a bátyjával – hobbiszinten repül, és légi bemutatókat is vállal. Ő az, akit bár a foci nem érdekel, az állami tendereken taroló barátjával és a miniszterelnökkel együtt néztek meccset Felcsúton, és ifj. Orbán Győző pár éve felbukkant egy offshore-hátterű, Kazahsztánban és Csecsenföldön is jelen lévő cégben is.

A bátyjainál 17-18 évvel fiatalabb Orbán Áron – akinek az építőipari cége nagy állami építkezéseken vesz részt – visszahúzódóbb életet él, pár éve Fóton telepedett le egy drága lakóparkban. A Facebook-oldala szerint hatalmas fegyverrajongó, majdnem mindig csak fegyverekről posztol.

Állandóan reklámoz egy bizonyos Global Arms Hungary nevű fegyverboltot, ami mögött Tűzkő Nándor nőgyógyász áll. Orbán Áron egyébként ilyen, hangulatos videókat is készít:

Orbán Áron a kisebbik bátyjához hasonlóan szeret repülni. Egy videón a Fly Coop repülőjét vezette. A Valton Security tulajdonosaihoz köthető cég volt az, ami biztosította a helikoptert 2016-ban Rogán Antalnak és az akkori feleségének is.

Bár állítólag nincs köze a politikához, Orbán Áron tavaly a Szerb Haladó Párt magyarkanizsai alpolgármesterével találkozott, és Orbán Viktor képe alatt fotózkodtak.

Végül olyan rokonokat is említenek, akik nem vérrokonai a miniszterelnöknek, de több szálon kötődnek a családhoz, ilyen Hankiss Ágnes politikus, Vitézy Tamás milliárdos, Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója és Crespo Rodrigo színész is.

Orbán Viktor családfája (az ismertebb oldalági rokonokig) Forrás: Partizán

2. rész: a gyerekek vagyona

A rövidebb, második részben kevesebb újdonság volt, az Lévai Anikó és Orbán Viktor felnőtt gyerekeinek a meggazdagodását foglalta össze.

Bemutatják Orbán Győző 2016-ig titkolt hatvanpusztai majorságát, amit Orbán Viktorék szoktak használni, és aminek a bérleti díját Mészáros Lőrinc – akinek a becsült vagyona már körülbelül akkora, mint Budapest éves bevétele – tíz évre előre kifizette. Az Orbán és a Mészáros család is több szálon érdekelt a birtokban, ahol idén hatalmas építkezések zajlanak.

Szóba kerül, hogy Tiborcz István, aki több kastélyt is felvásárolt, szintén ott van már a leggazdagabb magyarok között, és az is, hogy a felesége, Orbán Ráhel drága svájci egyetemen tanult, mielőtt trónörökös lett.

Orbán Viktor felesége, Lévai Anikó (első sor, b3), lányai, Flóra, Róza és Ráhel (első sor b, b2, b4), fia, Gáspár (első sor, j2), édesapja, Orbán Győző, édesanyja, Orbán Győzőné, és veje, Tiborc István (második sor, j-b) 2018. május 10-én az Országgyűlés plenáris ülésén, ahol újra miniszterelnökké választották Orbán Viktort. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Orbán Gáspár ezzel szemben teljesen más utat járt be: a focista karrierét hátrahagyva Afrikába ment gyerekeket segíteni, majd hazatérve vallási szektát alapított – amit kormányközeli cégek is támogattak kisebb összegekkel –, később pedig belépett a hadseregbe. Idén augusztus 20-án a tisztté avatásáról kép és videó is került ki Orbán Viktor Facebook-oldalára.

Szó esik arról, a rendszerváltás előtt hogyan figyelték meg Lévai Anikót – akinek az apja a Kádár-rendszerben jómódú gazdának számított –, aki a kilencvenes években jó üzleteket kötve megszerzett egy Tokaj-hegyaljai szőlőst, 2010-re pedig már száz hektárnyi föld volt a nevén, azóta nem hozott nyilvánosságra vagyonnyilatkozatot. (Tavaly arról beszélt, hogy kincs van a birtokában annak, akinek földje van.)

Lévai Anikó családjának az a része, ami a magyar gazdaságban nagy szerepet játszik Forrás: Partizán

A film szerint Lévai Anikó viszonylag visszahúzódva él, mégis több területen is aktív, és a szolnoki körei – élükön Nyerges Zsolttal, Ökrös Imrével és Szeghalmi Balázzsal meg Ádámmal – jelentős befolyást szereztek a magyar gazdaságban, és a „First Lady” erdélyi főnemesi családból származó barátai is közpénzből gyarapodnak.