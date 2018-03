Mi is ez a friss botrány Leonardo da Rogán legendás találmánya körül?

Jó hír Rogán Antalnak, hogy - a jelenlegi tudásunk szerint - személy szerint nem folyik ellene nyomozás találmányügyben, így e pillanatban nem is gyanúsítják a világon semmi rosszal.



De kábé ez az egyetlen jó hír az ügyben a propagadaminiszter szempontjából.

A MobileSign-ügy, mint szinte minden való életbeli sötét gazdasági sztori, első látásra irtó bonyolultnak és nehezen érthetőnek tűnik, pedig a lényege egyáltalán nem is annyira érthetetlen. Ezt próbálom meg a következőkben elmesélni, a most többé-kevésbé biztosan tudható tények alapján, lépésről lépésre.

A pénz és a Feltalálók

A későbbiek szempontjából fontos, hogy időrendben haladjunk.

2013

Egy Profitrade 90 nevű számítástechnikai cég kicsivel több, mint negyedmilliárd forintos támogatást nyer el egy EU-pályázaton egy "MobileSign" fantázianevű termék kifejlesztésére, amiről annyit tudni, hogy mobil készülékeken produkálna hiteles aláírást, vagyis egyfajta mobil fizetési eszköz.

A Profitrade-et a Csík család tagjai alapították, és történetünk idején az egyik tulajdonosa Csík Balázs.

2014-2015

Három feltaláló - Rogán Antal, az előbb emlegetett Csík Balázs és Lengyel Csaba - magánszemélyként két szabadalmi kérelmet nyújt be az illetékes hazai hivatalhoz. A találmányuk egy digitális aláírásfajta és annak hitelesítése, ami mobil készülékeken produkál hiteles aláírást. Vagyis igen hasonló témában született, mint amiben a három feltaláló egyikének cége, a Profitrade nem sokkal korábban negyedmilliárd forintos EU-támogatást nyert.

2016 eleje

Rogán Antal, Csík Balázs és Lengyel Csaba magánemberek az előbb említett találmányuk jogait eladják egy MobilSign kft. nevű cégnek. A cég az adásvétel idején egy Pozsgai Petra nevű nő tulajdonában van. Csakhogy a találmányt megvásárló vállalkozást korábban maguk Csík Balázs és Lengyel Csaba feltalálók alapították, csak pár hónappal az adásvétel előtt értékesítették Pozsgainak (és azóta ráadásul vissza is vásárolták tőle). Pozsgai ráadásul eleve Csík bizalmi embere lehet, hiszen hat évig tulajdonostársa volt a Profitade-ben.

Feltűnő elem, aminek akár jelentősége is lehet, hogy a Rogánék-féle találmányt megvásárló céget egy e betűt kivéve pont úgy hívják, mint azt a kifejlesztendő találmányt, amire a feltalálók egy részének cége 2013-ban negyedmilliárdos EU-támogatást nyert.

2016 nyara

A Népszabadság megírja, hogy Rogán Antal mit talált fel, kitör a botrány. A nagyközönség kritikus fele kissé hitetlenkedik, hiszen senki sem tudta korábban, hogy az igen fiatal kora óta a politizálásból élő, pénzügyi végzettségű Rogánnak ilyen speciális fejlesztői szaktudása van. Mindenki azt találgatja, hogy mi ebben az okosság.

A botrány kitörése után a Miniszterelnöki Kabinetiroda közleményt ad ki, miszerint

"Rogán Antal a szabadalmában leírt eljárás kifejlesztésére soha nem igényelt és nem is kapott EU támogatást."

Csík Balázs, a Profitrade ügyvezetője (és magánemberként ugye Rogán feltalálótársa) is nyilatkozik az ügyben. Ő is azt állítja, hogy a Rogánnal közös szabadalomra nem kaptak semmilyen EU-támogatást. Mégpedig szerinte azért nem, mert az a Mobilesign fantázianevű rendszer, amire a cége valóban kapott közel 257 milliót, nem azonos azzal a rendszerrel, amit Rogánnal együtt találtak fel.

"Tekintettel arra, hogy a szabadalom (vagyis a Rogán-féle találmány, a szerk.) nem kézi aláírással történő dokumentumhitelesítésre vonatkozik" - nyilatkozza Csík.

Csakhogy egy akkoriban megjelent cikkéhez az Index megkérdezi a szabadalomról Almási Jánost, a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség elnökét, aki szerint

"A találmányt összefoglaló ábrán keresztül egy biometrikus aláírási megoldás képe rajzolódik ki. Az ilyen megoldások nagyon leegyszerűsítve általában azt jelentik, hogy az aláíró a saját kézi aláírását nem egy papírra, hanem egy tabletre helyezi el, és erre a tablet helyez el egy igazi elektronikus aláírást."

Vagyis mintha Rogánék szabadalma mégiscsak "kézi aláírással történő dokumentumhitelesítésre vonatkozna", elektronikus felületen.

2016

Kulcsfontosságú lépés következik. Valaki, nem is akárki, hanem a Magyar Telekom megvásárolja a Rogánék-féle találmányt. Csakhogy nagy meglepetésre nem attól a MobilSign Kft.-től, akik megvették azt a feltalálóktól, hanem a Profitrade Kft-től. Ez egészen biztos, hiszen maga a Telekom ismerte el írásban. Vagyis a távközlési óriás attól a cégtől vette a Rogánék-féle rendszert, amelyik korábban egy minimum nagyon hasonló rendszer fejlesztésére vett fel EU-támogatást. És amelyiknek az ügyvezető-tulajdonosa, Csík, megegyezik az egyik magánfeltalálóval, illetve a MobilSign Kft. tulajdonosával.

2018 legeleje

Rogán Antal parlamenti vagyonbevallásából az derül ki, hogy 2017-ben 25 millió forintot kapott a találmánya "hasznosítási díjaként". Viszont kapaszkodj: nem attól a Profitrade-től, amelyikről maga a Telekom vallotta be, hogy eladta neki azt, hanem a MobilSign Kft.-től!

Mire utalhat ez? Arra egészen biztosan, hogy ez egy szorosan együttműködő céghálózat, amit azonos tulajdonosok kötnek össze, és összehangoltan cselekszik.

2018 március 19.

Polt Péter írásbeli válasza alapján kiderül, hogy a Profitrade Kft. minimum kettő - de lehet, hogy ennél több, négy - pályázatának ügyében folyik NAV-nyomozás az OLAF eddig nem ismert jelentése alapján. A gyanú: “különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás". A két "tuti" ügyben több, mint félmilliárd forintnyi támogatást vettek fel az érintettek. A nyomozások még az eddigieknél is nagyobb botrányhoz vezethetnek, mert az már az ügyek listájából is látszik, hogy a Profitrade-nek az OLAF által gázosnak talált ügyekben mindig ugyanaz a cég, a Pillar Európa Kft. volt a konzurciumi partnere, csakúgy, mint az ugyanezen nyomozás által érintett több más, tendergyőztes cégnek is, tucatnyinál is több esetben.

Mi az tehát, amit kábé biztosan tudunk és mi az, amit nem, vagy csak sejteni lehet?

Egészen biztosan egyelőre azt tudjuk, hogy az OLAF vizsgálata alapján a NAV legalább egy olyan cég ügyében nyomoz, amiben Rogán Antal egyik feltalálótársa tulajdonos és cégvezető. Ez a vállalkozás egy olyan találmány kifejlesztésére is jelentős összeget kapott, ami minimum igen hasonlít arra, amit Rogánék hárman feltaláltak. A negyedmilliárd forintos EU-pénzzel megtámogatott rendszert majdnem pontosan ugyanúgy hívják, mint azt - az azonos tulajdonosi körhöz tartozó - vállalkozást, amelyik megvette Rogánék szabadalmát. Azt, amelyikről Rogán minisztériuma és az egyik feltaláló is azt állították, hogy nem azonos az EU-pénzből támogatott projekttel.

Azt is biztosra mondhatjuk, hogy Rogán Antal a vagyonbevallása szerint egy olyan cégtől lapott legalább 25 millió forintot, amelyik azonos tulajdonosi körbe tartozik azzal, amelyiket az OLAF vizsgálata elmarasztalt és amelyik ellen most a NAV nyomoz. Ez a tulajdonosi kör ráadásul megegyezik Rogán feltalálótársaival.

Azt is biztosra mondhatjuk, hogy abban az egy kalap alá vont 30 ügyben, aminek ez a nyomozás is része, további, minimum igen gyanúsnak tűnő összefonódások lehetnek, amik akár még ennél is eggyel nagyobb nagyságrendű csalásokra utalhatnak.

Azt egyelőre nem tudjuk biztosan, hogy a Profitrade Kft. negyedmilliárddal megtámogatott fejlesztése azonos-e a Rogán-Csík-Lengyel találmánnyal.