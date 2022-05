10 milliárdos profit mellé is százmilliós állami bértámogatást kapott Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter kaszinós cége

Igazán boldog lehet Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, ugyanis fölöttébb csinos osztalékot termeltek neki a budapesti kaszinók. Igazából nehéz szavakat találni az öt budapesti kaszinó (Sofitel, Corvin, Atlantis, Tropicana, Átrium) koncessziós jogát 2056-ig birtokló LVC Diamond Játékkaszinó Üzemeltető Kft. 2021-es brutális árbevételére és profitjára, ami ráadásul úgy jött össze, hogy a kaszinók tavaly március 8. és április 30. között zárva voltak.

Ennek, valamint a COVID 3. hullámának hatására a földi kaszinók 2021. évi árbevétele csökkenést mutatott, amit az online kaszinó bevételének tárgyévi emelkedése némileg kompenzált

- olvasható a csalóka mondat a cég beszámolójában.

A csodás számok ugyanis imigyen alakultak történelmileg: a 2019-es 32,8 milliárd forintról az árbevétel 2020-ban 26,3 milliárd forintra csökkent. Ellenben 2021-ben már újra 30,3 milliárd forint (ebből nyerőautomata 23 milliárd forint) forgalmat generáltak a budapesti kaszinók. Ami pedig a nyereséget illeti: a 2019-es 11,7 milliárd forintból megmaradt 7,5 milliárd forint nyereség 2020-ban is, de azért a 2021-es 10,1 milliárd forint profit jobban néz ki.

A nyereség sorsa még nem látszik, ugyanis Andy Vajna egykori cégének, az LVC Diamondnak két tulajdonosa van: Garancsi István, a kormányfő barátjának 60 százalékos és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszternek 40 százalékos részesedése van a céghálók végén található Garinvest és London Capital Zrt.-ken keresztül. Az osztalék szépen vándorol egyik cégből a másikba, de például a London Capital beszámolója még nem ismert.

Fotó: Németh Dániel/444...

És már az sem biztos, hogy sokáig marad Szalay-Bobrovniczky Kristóf a tulajdonos, ugyanis lapunk is beszámolt arról, hogy a miniszter összeférhetetlenség miatt lemond céges érdekeltségeiről, bár az még nem derült ki, hogy pontosan mely cégeiről van szó.

Ami viszont biztos, hogy a 10 milliárd forintos profit ellenére a kormány is segítette a kaszinók boldogulását a nehéz járványos időkben. A beszámolóból kiderült, hogy 242 millió forint ágazati bértámogatást kaptak a járványra való tekintettel. Emlékezetes, hogy a járvány alatt az Orbán-kormány szinte naponta számolt be arról, hogy hány cégnek segítettek megvédeni a munkahelyeket a kiosztott milliárdokkal. Nos, úgy látszik, hogy bőven jutott a kaszinós állások megvédésre is.

Amíg a budapesti kaszinók hasítottak, addig a vidéki egységek ehhez képest azért szerényebben teljesítettek. Lapunk írta meg, hogy még messze nem pörögtek teljes fordulatszámon tavaly a vidéki kaszinók a koronavírus-járvány miatt, de az Orbán-kormány által kiválasztott tulajdonosok így is összesen 1,3 milliárd forint profitnak örülhetnek. Így már pontosan látszik a hazai kaszinópiac mérete: a forgalom mintegy 37-38 milliárd forint lehetett, a nyereség pedig 11 milliárd forint, ami egészen rendkívüli megtérülési szintnek számít.

Eleve az egész hazai szerencsejáték szárnyal, hiszen már ismert az állami Szerencsejáték Zrt. tavalyi eredménye is: a nemzeti lottótársaság 2021-ben rekordnak számító 701,4 milliárd forint árbevételt és 28,3 milliárd forint adózott eredményt ért el.