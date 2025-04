Trump felmutatta az 5 millió dolláros aranykártyát, amivel akár orosz oligarchák is tartózkodhatnának Amerikában

Donald Trump bemutatta az első aranykártyát, azt a tartózkodási engedélyt, amit 5 millió dollárért készül értékesíteni az amerikai kormány – nagyjából bárkinek, aki hajlandó fizetni érte. Vajon kinek az arca került a prototípusra?

photo_camera A Trump-kártya. Fotó: MANDEL NGAN/AFP

„Én vagyok az első vásárló” – mondta az elnök, majd elárulta, hogy a különleges tartózkodási engedélyt két héten belül elérhetővé teszik. Trump azt várja az új vízumtól, hogy olyanokat vonz be, akik munkahelyeket teremtenek, de arra is jó lehet, hogy a bevételek révén csökkentsék az államháztartási hiányt. Februárban nagyjából egymillió vásárlóról beszélt, és azt sem zárta ki, hogy orosz oligarchák is bejuthatnának a kártyával az országba. (AFP)