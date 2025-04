Szennyezett volt a szombathelyi csapvíz

Triklór-etilént mutattak ki a szombathelyi vezetékes vízben január végén, írja az Ugytudjuk. Az anyag kimutathatóan határérték felett volt, de a városvezetés által összehívott tájékoztatón azt mondták, higított mennyiségben került be az ivóvízhálózatba, így az emberi egészséget nem veszélyezteti.

A sajtótájékoztatót azután tartották, hogy a szennyezést forrását is azonosították: egy Újperint nevű városrészben található kutat, amit ki is zártak a rendszerből. A polgármester szerint több városrész (Petőfi telep, Körmendi út) is érintett lehet, úgyhogy arra kérte a lakosokat, hogy jelezzék, ha az érintett területeken ásott kút van az ingatlanjukon.

A hálózatért felelős Vasivíz vezérigazgatója azt mondta, szennyezettségük miatt a talajvizes kutak szinte mindegyikét kizárták már mint vízvételi pontot. Az igazgató arra kérte a lakosságot, hogy az ásott kutakból ne igyanak, legfeljebb öntözésre használják a vizet.