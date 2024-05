Orbán Viktor édesapja 900 millió forinttal gyarapodhatott tavaly

A miniszterelnök édesapja, Orbán Győző sem panaszkodhat a 2023-as évre, hiszen mindkét, bányászatban érdekelt cége megfelelően teljesített. Míg az egyik stabilan hozta a jól megszokott eredményeket, addig a másik kijött a gödörből és a 2022-es veszteség után ismét nyereséget termelt.

Az első, a Dolomit Kőbányászati Kft. mely 4,8 milliárdos forgalom mellett 1,8 milliárdos tiszta profitot termelt. Bár ezzel a teljesítménnyel is minden bizonnyal elégedett Orbán Győző, azért 2022 egy kicsit jobb év volt az 5,8 milliárdos bevétel és a 2 milliárdos nyereség miatt. Mindenesetre osztalékfizetésre tavaly is volt lehetőség, amivel éltek is a tulajdonosok és 1,8 milliárd forint kivételéről döntöttek. Mivel a cégben nem egyedüli tulajdonos Orbán Győző, többségi, 50 százalékot meghaladó tulajdonrésze miatt minimum 900 millió forinttal biztosan gyarapodhatott a vagyona.

Másik cége, a Gánt Kő Kft. pedig sikeresen kimászott a gödörből, ami főként a kiadások csökkentésének köszönhető. A bevételek ugyanis itt is kicsit visszaestek, 285 millióról 283 millióra, ám a költségeken összességében többet, 10 milliót sikerült spórolni. Ennek köszönhetően pedig a 2022-es 17,7 milliós veszteség után tavaly már majdnem 9 millió forintos tiszta hasznot ért el a cég. Osztalékot azonban ebben az esetben nem fizetett ki Orbán Győző.