Mészáros Lőrinc: „Az életről sok mindent gondolok én jómagam is”

Felcsút és környéke, vagyis a Váli-völgy fiataljainak felsőfokú tanulmányait már negyedik éve támogatja a Mészáros Alapítvány, az elmúlt tanévben összesen 117 millió forintot juttatott 244 hallgatónak. Az idei kedvezményezettek ezen felül abban a megfizethetetlen – és példátlan – élményben is részesülhettek, hogy

személyesen Mészáros Lőrinc osztotta meg velük gondolatait a sikerről.

Akik megnézik a Pesti Srácok videóriportját, azoknak először talán Steve Jobs világhírű stanfordi beszéde ugorhat be, amelyben szintén egy világklasszis üzletember fedte fel sikerének titkát. De a hasonlóságok mellett fontos tisztázni a különbségeket, rögtön itt az elején: Mészáros Lőrinc sokkal szerényebb előadó, ha nem is kevésbé karizmatikus, miközben tudjuk, hogy okosabb Zuckerbergnél, és bizony: sikeresebb Steve Jobsnál is! Utóbbi agyonsztárolt cége, az Apple például megötszörözni sem tudta a bevételét 2010 óta, míg ugyanebben az időszakban a Mészáros és Mészáros kft megszázszorozta (!) azt. Érdekes, erről nem ír a New York Times, pedig a magyar gazdaságtörténet legsikeresebb cégéről beszélünk, amelynek tulajdonosa a leggyorsabban gazdagodó magyar nemzetünk ezeréves történelme során. Arról nem is beszélve, hogy hiába van nagyra magával ez a Steve Jobs, az Apple sikereire csupán annak vezetői lehetnek büszkék, míg a Mészáros és Mészáros kft.-re egy egész ország, hiszen bevételeinek szinte kizárólagos forrását az adófizetők biztosítják közbeszerzéseken keresztül.

Mit üzen tehát korunk top üzleti koponyája a mai fiataloknak?

Az alkalom rendkívülisége megköveteli, hogy szó szerint idézzük mindazt, ami a Pesti Srácok videójában elhangzik. Nem lennénk meglepve, ha a jövőben fali terítőkön és általános iskolai tankönyvekben látnánk viszont e gondolatokat, jóllehet azok jelentőségét, rejtett üzeneteit talán nem is értjük meg rögtön.

Mészáros Lőrinc beszéde az ösztöndíjas hallgatóknak

„Ahhoz, hogy sikeresek legyetek, ahhoz kevés az ösztöndíj. Azért nagyon sokat kell tenni. Elsősorban dolgozni kell mindig, folyamatosan. Munka, munka, munka. Mert a tanulás is munka, nem is kicsi. De a tanulással el tudjátok azt érni, hogy sikeresek legyetek.

Persze ahhoz még nagyon sok utat meg kell tennetek. És nem lesz egyszerű, azért előre mondom. Lesznek akadályok, lesznek sikertelenségek, lesznek sikerek, kisebb-nagyobb sikerek, de az igazi az, amikor eléritek a legnagyobb sikert az életetekbe. Azt nehéz megfogalmazni, hogy mi a legnagyobb siker az életetekbe, a munkátok, a családotok, ezt nehéz azt hiszem még így eldönteni, ebben a korban. Hiszen még ebben a korban lázadás közepén-végén tartotok. És ugye ha ez a lázadás egyszer megszűnik, akkor egy más irányt vesz az életetek. De ez az élet rendje.

Fiatalok mindig újat akarnak, mást akarnak, mint az idősebbek. Mert azt gondolják, hogy ők még frissek, üdék, rugalmasak, és az öregek már elfáradtak. De ez nem azt jelenti, hogy az öregektől nem kell elfogadni tanácsot, vagy nem kell tőlük tanulni. Én nem mondom, hogy minden tanácsot el kell fogadni, hiszen én se fogadtam el minden tanácsot az idősebbektől. Inkább csak meghallgattam őket, bevallom nektek, és ritkán alkalmaztam azt, amit kaptam tőlük.

Mert azt gondolom, mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy ő mire képes, és mit tud tenni. Valaki egyáltalán a bátortalansága miatt nem tud az életbe sikert elérni. Úgyhogy ne legyetek bátortalanok, bátorak legyetek!

Hát a bátorság mellé néha kell a vakmerőség is. A vakmerőség nem csak a szerelembe kell, kell az életbe is vakmerőség. Tehát vakmerőnek is kell lenni, azt gondolom. Szerencsésnek is kell lenni, illetve hát

az nem rossz, ha az embernek van olyan társa, majd az életében vagy összejön egy olyan társ, akivel ezeket az akadályokat közösen tudják venni.

Illetve tudnak olyan gyermekeket nevelni, akik szintén esetleg lehetnek olyan sikeresek, mint ők.

Orbán Viktor köszönti Mészárosné Kelemen Beatrixot a Groupama Aréna egyik VIP-páholyában a Magyar Kupa döntője alatt 2018. május 23-án Fotó: botost/444.hu

Az életről sok mindent gondolok én jómagam is. Azt hiszem, elmondhatom, hogy sikeres vagyok. Persze azért ehhez sokat kellett tenni, hogy sikeres legyen az ember. És nem úgy kell megélni, hogy ez egy felsőbbrendűséget okoz az embernek.

Nem, ugyanolyan polgár vagyok, ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más, azt gondolom.

Az más kérdés, hogy jó érzés, ha az ember sikeres, és jól mennek a dolgai, de azt gondolom, azért ez kevés. Tehát az élet az nem csak erről szól.”

Nehéz ehhez mit hozzátenni, de voltak, akik megpróbálták: a Veol tudósítása szerint a hallgatóknak tartott konferencián előadott Mészárosné Kelemen Beatrix és a tévéjét igazgató Hajdu Péter, illetve Vida József, akihez annak idején Mészáros Lőrinc kötötte be a gázt, és aki a 2010-es kormányváltás óta a Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet elnökéből az ország második legnagyobb bankjának vezetője és a TV2 tulajdonosa lett.

Mészáros Lőrincnek nem ez az egyetlen jótékonykodás fűződik a nevéhez. Hogy mást ne mondjunk, miután – abszolút törvényesen – milliárdos tételben keresett a rászorulók államilag támogatott nyaraltatásán, nemrég – önként – felajánlott 200 millió forintot ugyanerre a célra.

Végül fontos hangsúlyozni, hogy a Mészáros Lőrinc papíron is több mint 400 milliárdos magánvagyonával kapcsolatos, időről időre felröppenő rosszindulatú híresztelésekkel szemben a hivatalos kormányzati álláspont egyértelmű: „Természetesen a miniszterelnök semmilyen viszonyban nem áll vagyontárgyakkal, így Mészáros Lőrinc vagyontárgyaival sem.”

Ami pedig a sikereit illeti, a kormányszóvivő támadhatatlan magyarázatot adott azokra is: