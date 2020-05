Mészárosék az ország második legnagyobb bankját hoznák össze

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

Közös pénzügyi holding társaság létrehozásáról írt alá szándéknyilatkozatot az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (MTB) és az MKB Bank Nyrt. (MKB), hogy megvizsgálják egy hazai tulajdonú bankcsoport létrehozásának keretrendszerét, a bankok közti szinergiák, valamint az együttműködésükben rejlő jelentős működési és költségoptimalizálási potenciál kiaknázásával.

Mészáros Lőrincnek most is 48 százaléknyi tulajdonrésze van az MKB-ban. Egyharmadát pedig egy szolnoki magánszemély tulajdonában lévő magántőkealap vette meg tavaly Mészáros üzlettársától, Szíjj Lászlótól. A Takarékot pedig az a Vida József irányítja, aki egyben a TV2 tulajdonosa is, és olyan régóta ismeri Mészáros Lőrincet, hogy még személyesen ő kötötte be hozzájuk a gázt, szóval nem a tárgyaláson kell bemutatkozniuk egymásnak.

A szándéknyilatkozat szerint a két bank egyenlő tulajdonrésszel hozza létre Magyar Bankholding Zrt. néven a pénzügyi holding társaságot. A cég leendő vezérigazgatója Vida József, az MTB (a Takarék Csoport központi bankja) elnök-vezérigazgatója, az igazgatóság első tagjai Balog Ádám, az MKB elnök-vezérigazgatója, Bencze András, valamint Vida József. Az alapítási engedély iránti kérelmet május végén nyújtják be a Magyar Nemzeti Bankhoz.

A közlemény szerint az együttműködés konkrét formájáról, a pénzintézetek esetleges - részleges vagy teljes - fúziójáról csak később, neves nemzetközi tanácsadók bevonásával végzett vizsgálatok és egyeztetések nyomán döntenek.

A Takarékbank és az MKB összesen 1,3 millió ügyféllel, 840 bankfiókkal, 4300 milliárd forintos mérlegfőösszeggel, 2600 milliárd forintos hitelállománnyal és 3100 milliárd forintos betétállománnyal rendelkezik. A két bankcsoport fúziójával a magyar bankszektor második legnagyobb mérlegfőösszegű univerzális kereskedelmi bankja jöhet létre az OTP Bank után. (MTI)