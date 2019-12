Egy felcsúti gázszerelő messze a leggazdagabb magyar lett a több mint 400 milliárdos vagyonával

A 444 stabil működését csak a rendszeres támogatásotok tudja biztosítani. Köszönjük, hogy összedobjátok. Akkor nem tartozunk majd senkinek, csak köszönettel - nektek. Támogatok

Kijött a Forbes szokásos, évi, hatodszor összeállított listája Magyarország 50 leggazdagabb emberéről.

Az élen továbbra is a felcsúti gázszerelőből lett dollármilliárdos, Mészáros Lőrinc áll (407,7 milliárd forintos vagyonnal). Ez minden magyar adózó közös sikere, de a leginkább a pár 100 ezer forintos megtakarításával kuporgó miniszterelnöké, aki a hatalmas vagyoni különbség ellenére is jó barátságot ápol Mészárossal.

Nagy tapsot az ügyes ötletekkel és precíz megvalósítással a csúcsra törő vállalkozónak! Fotó: Botos Tamás/444

Mészáros mögött még mindig az OTP-vezér Csányi Sándor (368 milliárd forint) és Gattyán György (244,9 milliárd forint) áll.

Mészáros és Csányi dollármilliárdosok, az amerikai Forbes a magyar társlap Mészáros és Csányi vagyonára vonatkozó becslését is auditálta, így mindketten rajta lesznek a márciusi A világ milliárdosai című különszám listáján. (Sőt, Mészáros már talán a 2 milliárd dollárt is elérte páratlan üzleti érzékével.)

A három leggazdagabb magyar közül Csányinak volt a legjobb éve: ő 50 milliárd forinttal növelte idén a vagyonát, míg Mészáros csak 26 milliárddal, Gattyán pedig szinte semmivel sem lett gazdagabb.

A listán Szíjj László, a Duna Aszfalt vezére a negyedik, az ő vagyonát 207,4 milliárd forintra becsülik, tehát egy év alatt megduplázta a vagyonát. Az ötödikek Demján Sándor örökösei lettek 206 milliár forinttal. Jellinek Dániel, az ingatlanbizniszben utazó Indotek-csoport ügyvezető-igazgatója és többségi tulajdonosa 107,5 milliárd forintos vagyonával a 10. lett.

A Forbes azt írja, a top 10-ben van olyan, aki kb. 1000 kollégájának adott egyévi bónusz fizetést, és olyan is, aki idén először került fel. Most először két nő is van a top 50-ben, illetve már egy 40 év alatti személy is ott van a legvagyonosabb között. Ő az:

Vajna Tímea Fotó: Botos Tamás/444

Schmidt Mária a 49. leggazdagabb, de idén a Vajna-hagyaték egy részét öröklő Vajna Tímea is felkerült. A lap Vajna Tímea vagyonát 37 milliárd forintra becsülte, a cégbíróságra leadott hivatalos dokumentumok szerint ennyit ér az AV Perfect Kft., amit Andy Vajna a halála előtt 2 hónappal hozott létre, és amit az özvegye örökölt. Sokáig nem volt egyértelmű, hogy ebben benne vannak-e a szerencsejáték-piac 2014-es átalakítása miatt az állami koncessziótól függő Las Vegas-csoport kaszinói, de Vajna a lapnak azt mondta, igen, csak a vagyonkezelő végső értékéből „lejön még pár millió dollár” kötelezettség. (Forbes)