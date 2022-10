Alig érkezett meg Szijjártó Péter New Yorkba, máris meg kellett küzdenie egy láthatatlan ellenféllel

Megérkezett New Yorkba Szijjártó Péter külügyminiszter. Ahogy ilyenkor lenni szokott, le is volt beszélve egy interjú a magyar köztévével arról, hogy mi járatban. A híradóban profin le is ment az anyag, Szijjártóék viszont hamarabb indították el Facebookon az élőjüket. Hang még nem volt, de kép már igen arról, hogy milyen emberfeletti küzdelembe bocsátkozott Szijjártó a felvétel előtt nem is egy, de több szösszel. A harcot pedig azzal vette fel, ami éppen a rendelkezésére állt.

Amúgy arról beszélt, hogy Donald Trump módszerét kellene használni az ukrán-orosz háború lezárására, aminek a lényege Szijjártó szerint az, hogy „beszéljenek azok, akik egymással szemben állnak, vagyis orosz-amerikai párbeszédre van szükség”, nagyvonalúan kihagyva a rendezésből az oroszok által lerohant országot és annak népét, az ukránokat. Mindezt az október 23-i évforduló után pár nappal.