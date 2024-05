Szijjártó Péter felháborodott, hogy az orosz érdekek kiszolgálójának tekintik, másnap átvette a fehérorosz válogatott mezét Minszkben

Amikor kedden a külügy elleni orosz kibertámadásról kérdezték Nagykőrösön, Szijjártó Péter hevesen tiltakozott az ellen, hogy az orosz érdekek szánt szándékú kiszolgálóinak állítják be őt és a kollégáit, majd másnap Minkszben örömmel vette át a fehérorosz külügyminisztertől a válogatottuk mezét. A mezen kívül Szijjártó Péter a „békére való törekvésben való közös megértést” is megköszönte annak az országnak a külügyminiszterének, amelyik 2022 februárjában megengedte az oroszoknak, hogy a területéről támadják meg Ukrajnát. Valamint lehetővé tette az orosz katonai repülőgépek számára, hogy a fehérorosz légtér felett Ukrajnába repüljenek, üzemanyagfeltöltő állomásokat biztosított, valamint orosz fegyvereket és katonai felszereléseket tárol a területén. Emiatt az EU szankciókat vezetett be a csatlós állam ellen.

Szijjártó Péter mindezek ellenére arról beszélt szerdán Minszkben, hogy „mindkét ország az ukrajnai háború szomszédságában él már több mint két éve, és így nap mint nap szembesül annak drámai következményeivel”. Hozzátette azt is, hogy „mi, magyarok nagy árat fizettünk az Ukrajnában zajló háborúért már eddig is, függetlenül attól, hogy ez egyáltalán nem a mi háborúnk. Magyarország célja egyértelmű: ki akarunk maradni a szomszédban zajló háborúból”.

Szijjártó szerint a békéhez vezető út tűzszünettel kezdődik és béketárgyalással folytatódik, ezért arra kérte fehérorosz kollégáját is, hogy országa is tegyen meg mindent annak érdekében, hogy „véget érjen a háború Ukrajnában, hogy érjen véget a szenvedés, érjen véget az értelmetlen öldöklés, és végre újra békében élhessünk mindannyian a térségben”.

Szergej Alejnyik azért ajándékozta meg a mezzel, mert a fehérorosz válogatott Magyarországot játszhatja az Eb-sejejtezői, valamint a klubcsapataik is nálunk játszhatják a kupameccseiket. „Sok szép stadionunk van, sokat fektettünk a sportinfrastruktúrába, szívesen mutatjuk meg a világon mindnekinek” - mondta a magyar külügyminiszter.

A magyar külügyminisztert 24 magyar vállalat vezetője kísérte el minszki útjára, bejelentette, hogy idén több százezer naposcsibét szállítanak magyar vállalatok Fehéroroszországba. A felek atomenergiai együttműködési megállapodást írtak alá, aminek köszönhetően a paksi bővítés során felhasználhatják majd a hasonló technológiájú építkezésen begyűjtött belarusz tapasztalatokat.

A 2020-as elnökválasztás eredményét, aminek köszönhetően a jelenlegi vezetés hatalmon van, az EU nem ismeri el, ezek nem voltak sem szabadok, sem tisztességesek, az uniós álláspont szerint pedig a belarusz hatóságok elfogadhatatlan erőszakot alkalmaztak a békés tüntetőkkel szemben. (Ehhez az állásponthoz hivatalosan a magyar kormány is csatlakozott 2020-ban, még ha nem is hirdették ezt.)

Szijjártó Péter 2006-ban ellenzéki fidelitasos politikusként még a budapesti nagykövetség előtt tüntetett a minszki rendszer akkori választási csalásai és brutalitása miatt.