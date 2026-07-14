Gulyás Gergely nem lesz többé Fidesz-frakcióvezető, összeszedtük a legemlékezetesebb pillanatait

Uj Péter leköszön, Munk Veronika érkezik – mi jön a 444-nél?

Múlt és jelen, lemondás és érkezés: a 444 leköszönő főszerkesztője és bemutatkozó új vezetője közös műsorban beszélik át, mit jelent az újságírás a NER után és mit várhatnak az új korszaktól a 444 olvasói.