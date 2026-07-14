Gulyás Gergely nem lesz többé Fidesz-frakcióvezető, összeszedtük a legemlékezetesebb pillanatait

Magyarországon is egyre több mosómedve él a szabadban, de a kutatók nem feltétlenül örülnek nekik. Mi a baj a megjelenésükkel?
Múlt és jelen, lemondás és érkezés: a 444 leköszönő főszerkesztője és bemutatkozó új vezetője közös műsorban beszélik át, mit jelent az újságírás a NER után és mit várhatnak az új korszaktól a 444 olvasói.
Bóka János Az önkény 50 árnyalata címmel szólalt fel a parlamentben. Ruff Bálint válaszában arról beszélt: az antikorrupciós törvénycsomagra azért van szükség, mert a fideszesek 16 éven át loptak.
Az Orbán-kormány által okozott pusztítás mértéke jó lelkiismerettel vethető össze a tatárjárással, mondta Magyar Péter a parlamentben. Az ellenzék a demokratikus működést kérte számon.