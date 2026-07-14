Gulyás Gergely nem lesz többé Fidesz-frakcióvezető, összeszedtük a legemlékezetesebb pillanatait

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  • Gulyás Gergely lemondott a frakcióvezetői pozícióról, amit a parlament hétfői plenáris ülésének kezdetekor jelentett be.
  • Azt kérte, hogy a frakciót olyan politikus vezesse, aki 2030 után is indulhat választáson.
  • Most összeszedtük ennek a rövid, de annál velősebb pár hónapnak a legemlékezetesebb pillanatait.


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