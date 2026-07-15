A VIP-páholy előtti sorban, a családtagjai mellett nézte Orbán a spanyol-francia vb-elődöntőt

A köztudottan futballrajongó Orbán Viktor a Fidesz „fekete hétfőjén” utazott el az Egyesült Államokba, hogy megnézze a világbajnokság hajráját. Első állomása a Dallasban rendezett spanyol–francia elődöntő volt, ahonnan pechére felkerült az internetre egy videó arról, hogyan szurkol.

A volt miniszterelnök az állandóan ugráló, üvöltöző és szinte mindenre kutyaugatással reagáló amerikai streamer, IShowSpeed – aki Budapesten hátraszaltót dobott egy falat gulyáslevestől – élő közvetítésének hátterében bukkant fel. (A videóban 3:14:20-hez érdemes tekerni.)

Bár kissé homályosan látszik, az alakja jól kivehető. A Blikk szerint mellette Jakab János, a budafoki futballklub tiszteletbeli elnöke ült, Panyi Szabolcs pedig Orbán fiát, Orbán Gáspárt, valamint vejét, Szokira Tamást is felismerte a VIP-páholy előtti sorban helyet foglaló társaságban.

A franciákra tippelő Orbán láthatóan nem örült a spanyolok győzelmének: Oyarzabal tizenegyesénél például gyorsan visszaült a székére, de más helyzetekben is a fejét fogta, és elégedetlenül gesztikulált. Nem sokat rágódhat az eredményen, Orbán szerdán már Atlantában lesz az Anglia–Argentína meccsen, vasárnap pedig New Jersey-ben, a MetLife Stadionban nézi a döntőt.

Fotó: DAVID RAMOS/Getty Images via AFP

Orbán mellett Csányi Sándor, az MLSZ elnöke is ott volt a mérkőzésen. A miniszterelnök irigykedhetett is rá, Csányi ugyanis Gianni Infantino FIFA-elnök közelében kapott helyet a díszpáholyban.