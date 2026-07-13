A Fidesz „fekete hétfőjén" Orbán Amerikába utazott meccset nézni

Miközben itthon a parlament Sulyok Tamás köztársasági elnök eltávolításáról szavaz, Gulyás Gergely pedig lemondott a Fidesz frakcióvezetői posztjáról, az Index stábja hétfő reggel a frankfurti repülőtéren futott össze Orbán Viktor volt miniszterelnökkel. Orbán – ahogy arra már korábban is lehetett számítani – az Egyesült Államokba megy, hogy a helyszínen nézze meg a labdarúgó-világbajnokság két elődöntőjét és a vasárnapi finálét.
A lap értesülései szerint Orbán
Egy rövid szóváltás erejéig az Index kedvenc témájáról is kérdezte a volt kormányfőt. Arra voltak kíváncsiak, mit gondol, a francia vagy a spanyol csapat örülhet-e másnap Dallasban. Orbán a benne szunnyadó szakkommentátort elnyomva óvatosan fogalmazott: „Ez nagyon nehéz kérdés, nem tudok válaszolni". A beszámoló szerint ugyanennyivel intézte el a közelgő angol-argentin összecsapást is. Az Index éber riportere azonban nem hagyta annyiban, és Orbánt megkérdezte arról is,
mit szól a 17. alkotmánymódosításhoz és a Fidesz által a demokrácia gyásznapjának tartott fekete hétfőhöz szerinte melyik a legjobb csapat. Orbán erre már nagyobb elánnal vágta rá, hogy a francia, de hozzátette: attól még nem biztos, hogy meg is nyeri a világbajnokságot.
„Mi is voltunk a legjobb csapat, de mégsem tudtunk nyerni”
– mondta, utalva az 1954-es döntőre, amikor Puskás Ferencék 3:2-re kikaptak az NSZK-tól.
Orbán Viktor legutóbb 2025. novemberében járt az Egyesült Államokban, amikor „pénzügyi védőhálóról" tárgyalt Donald Trumppal a Fehér Házban. Erről később kiderült, hogy kamu volt.
Az EU-val és a spekulánsokkal szemben is védene – lebegtette meg a miniszterelnök. Lehet, hogy olyan választási segítséget kap, mint Milei argentin elnök. Magyar szerint Trump lett Orbán IMF-je. Szijjártó közben arról beszélt, hogy korlátlan időre kapunk mentességet az orosz olaj vásárlóira kirótt amerikai szankciók alól.
A Scholes igen, de a Kiss Tomi nem volt felcsúti akadémista.
Magyar Péter pedig újra napirend előtt szólal fel.
Legalábbis a Kormányzati Tájékoztatási Központ szerint minden ettől eltérő híresztelés fake news.
Információink szerint Orbán Viktor mellett öt ember vesz részt a magyar delegációból a Trumppal folytatott munkaebéden. A minisztereket és cégvezetőket egyebek mellett a Four Seasonsben, Sofitelben, Waldorf Astoriában szállásolják el.