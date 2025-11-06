Tárgyalás egy elítélt exelnök fiával, vacsora egy olasz étteremben, szállás ötcsillagos hotelekben - megszereztük az Orbán-delegáció tervezett programját

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Csütörtök reggel elindult a washingtoni kegyencjárat, a kormánypárti újságírókkal és politikai influenszerekkel feltöltött Wizzair-gép, ami a kormányzati gigadelegációt szállítja Orbán Viktor és Donald Trump pénteki, Fehér Házi tárgyalására. Bár az influenszerek elárasztották tartalmaikkal az internetet, információink szerint olyan emberek is utaztak a repülőn, akik egyik képre sem kerültek rá. Bemutatjuk a delegáció érdekes tagjait, és a kétnapos út programját.

Lázár igen, Rogán nem

A delegációt a politikusok vezetik. Információnk szerint a Fehér Házban hatan tárgyalnak majd az amerikaiakkal: Orbán Viktor miniszterelnök, Szijjártó Péter külügyminiszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Máté János, a miniszterelnök sajtófőnöke és Bíró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója.

Rajtuk kívül Washingtonba utazott még:

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter,

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter,

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter,

Lantos Csaba energiaügyi miniszter,

László András fideszes EP-képviselő,

és Kaminsky Fanni, a miniszterelnök kommunikációs tanácsadója.

Gyakorlatilag az összes fontos miniszter kiutazott Washingtonba. Éppen ezért látványos, hogy sem a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely, sem a Biden-kormány által az Egyesült Államokból kitiltott Rogán Antal nem csatlakozott a delegációhoz. Pedig utóbbi kiutaztatásával demonstrálhatta volna a kormány a kevés eddigi, Trumpnál elért engedmény egyikét. Rogánt ugyanis áprilisban leszedték a szankciós listáról, így már beléphet az országba.

A delegációban helyet kaptak a legnagyobb magyar vállalatok vezetői is. Információink szerint a repülőn utazott Orbán Gábor, a Richter Gedeon vezérigazgatója, Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója, Jászai Gellért, a 4iG vezérigazgatója, Mátrai Károly, az MVM vezérigazgatója és Jákli Gergely, a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója is.

Ugyan kevésbé ismertek, de szintén a delegációval utaztak a következő üzletemberek:

Kis-Márton Vidor, az összecsukható konténereket gyártó Continest vezérigazgatója,

Sárosi Lajos, az egészségügyi fejlesztésekkel foglalkozó HungaroTrial vezérigazgatója,

és Póser Zoltán, N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. vezérigazgatója.

Schmidt Máriától Dukász Magorig