Tárgyalás egy elítélt exelnök fiával, vacsora egy olasz étteremben, szállás ötcsillagos hotelekben - megszereztük az Orbán-delegáció tervezett programját

Csütörtök reggel elindult a washingtoni kegyencjárat, a kormánypárti újságírókkal és politikai influenszerekkel feltöltött Wizzair-gép, ami a kormányzati gigadelegációt szállítja Orbán Viktor és Donald Trump pénteki, Fehér Házi tárgyalására. Bár az influenszerek elárasztották tartalmaikkal az internetet, információink szerint olyan emberek is utaztak a repülőn, akik egyik képre sem kerültek rá. Bemutatjuk a delegáció érdekes tagjait, és a kétnapos út programját.
A delegációt a politikusok vezetik. Információnk szerint a Fehér Házban hatan tárgyalnak majd az amerikaiakkal: Orbán Viktor miniszterelnök, Szijjártó Péter külügyminiszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Máté János, a miniszterelnök sajtófőnöke és Bíró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója.
Rajtuk kívül Washingtonba utazott még:
Gyakorlatilag az összes fontos miniszter kiutazott Washingtonba. Éppen ezért látványos, hogy sem a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely, sem a Biden-kormány által az Egyesült Államokból kitiltott Rogán Antal nem csatlakozott a delegációhoz. Pedig utóbbi kiutaztatásával demonstrálhatta volna a kormány a kevés eddigi, Trumpnál elért engedmény egyikét. Rogánt ugyanis áprilisban leszedték a szankciós listáról, így már beléphet az országba.
A delegációban helyet kaptak a legnagyobb magyar vállalatok vezetői is. Információink szerint a repülőn utazott Orbán Gábor, a Richter Gedeon vezérigazgatója, Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója, Jászai Gellért, a 4iG vezérigazgatója, Mátrai Károly, az MVM vezérigazgatója és Jákli Gergely, a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója is.
Ugyan kevésbé ismertek, de szintén a delegációval utaztak a következő üzletemberek:
