Szijjártó Péter személyesen intézett el egy Lavrov-interjút a kedvenc YouTube-csatornájának

„Moszkva, Oroszország” – ez a helyszín szerepelt azon a fotón, amit október 22-én posztolt az Instagramra Cs. Király Tamás, az Ultrahang nevű külpolitikai YouTube-csatorna alapítója és műsorvezetője. (Az orosz–ukrán háború idején berobbant csatornáról – ahol rendszeresen feltűnnek a Fidesz által is kedvelt, oroszbarát „elemzők”, mint George Spöttle és Nógrádi György – korábban ebben a cikkben írtunk részletesen.)

A Vörös téren. Forrás: Instagram

A posztból nem derült ki, miért éppen az orosz fővárosból jelentkezett be a szovjet elnyomás elleni ’56-os forradalom évfordulója előtti napon, amikor a magyar médiában szinte mindenki, a feltörekvő vloggerektől az állami tévéig, a hazai megemlékezésekkel és politikai rendezvényekkel volt elfoglalva.

Hogy választ kapjunk, átnéztük az Ultrahang friss videóit, és megkérdeztük Cs. Király Tamást is, aki kérdésünkre sejtelmesen csak annyit írt: „benne van valamelyik szeptemberi adásban.” A moszkvai út részleteit így végül magunk próbáltuk összerakni.

A megfejtés egy szeptember 23-án - pontosan egy hónappal a Vörös térről posztolt kép előtt - közzétett videóban bukkant fel, amiben Szijjártó Péter, magyar külügyminiszter referál a csatornának New Yorkból, az ENSZ közgyűléséről. A félórás bejelentkezés vége felé, a 23. perctől hangzik el a következő párbeszéd az Ultrahang műsorvezetője és a külügyminiszter között (csak így lazán, tegeződve):

Cs. Király: Várható, hogy te amerikai külügyminiszterrel, akár orosz külügyminiszterrel, vagy valamelyik nagyágyúval egyeztetsz?

Szijjártó: Szergej Lavrovval holnap fogunk találkozni az előzetes tervek szerint, és mivel egy jó háromnegyed órát telefonáltunk Marco Rubioval két héten belül, ott nyilván meg tudtunk beszélni minden olyan dolgot, ami fontos volt. [...]

Cs. Király: Nem tudsz intézni egy Ultrahang-Lavrov interjút?

Szijjártó: Megkérdezem.

Cs. Király: Köszönöm szépen. Természetesen ezt nem gondoltam teljesen komolyan, de ha összejön, akkor mi mindig örömmel várjuk Lavrov külügyminiszter urat egyébként az Ultrahangon..

Szijjártó: Megmondom neki, hogy szerintem nincsen olyan magyar műsor, ahol a szóvivőjéről annyit beszélnének mint nálatok.

Cs. Király: Igen, mert hogy Nógrádi tanárúr ráadásul Maria Zacharovával időnként szokott üzengetni.

Szijjártó: Sőt, a Spöttle is szokta emlegetni szerintem.

Cs. Király: Spöttle azt mondja, hogy nagyon csinos.

Szijjártó: Igen, szokott ilyen szakmai véleményt is megfogalmazni.

Cs. Király: Na, hátha. Én elmegyek Moszkvába, még soha nem voltam Moszkvában, úgyhogy szívesen elmegyek, ha egy Lavrov-interjú összejön, bármikor megcsináljuk.

Szijjártó: Akkor megvan a negyedik napirend pont holnap!

Cs. Király: Legalább transzparensen lobbizok, nem mondhatják, hogy ilyen hátsó szobákban nyomjuk mindezt.

Bár a beszélgetés oldott hangulatban, nevetgélve zajlott, kevesebb mint egy hónapon belül mégiscsak összejött az Ultrahang-stáb útja Moszkvába. Cs. Király Tamás interjúját az orosz külügyminiszterrel vasárnap este, negyed 6-kor adják le a csatornán.

Kérdésünkre a műsorvezető elmondta, “ahogy az Ultrahang szeptember 23-i adásában is látszik, hogy teljesen spontán módon, kicsit sem komolyan gondolva dobtam be miniszter úrnak a Lavrov interjú gondolatát. Nem sokkal később a magyar külügytől értesítettek minket arról, hogy Szijjártó miniszter úr tényleg megkérdezte Lavrov miniszter urat, aki elvállalta az interjút.”

Azt is hozzátette, hogy az utazáshoz nem vettek igénybe semmilyen magyar állami forrást: a repülőjegyet és a sürgősséggel kiváltott – emiatt feláras – vízumot is saját zsebből fizették. „Mivel a Google elég jól fizet a nézettség után, nekünk meg elég jó a nézettségünk, nincs okunk panaszra” – mondta, majd hozzátette: „Reméljük, hogy a Lavrov-interjút sokan megnézik majd, és a reklámbevétel fedezni fogja a költségeinket” - mondta Cs. Király lapunknak.

Módosítás 2025.10.26. 12:22: Cikkünk előző verziójában tévesen szerepelt a moszkvai fotó dátuma. A Vörös téren készült fényképet Cs. Király Tamás nem október 23-án, hanem 22-én töltötte fel az Instagramra, ahol 24 óráig volt látható.