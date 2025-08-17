Magyarországon nincs Brat Summer – Lentulai Summer van

életmód
Eddig két embert sikerült azonosítani, akik bizonyítottan nagyon élik a NER-t:

  1. Az egyikük Kunhalmi Ágnes, aki bár papíron ellenzéki szocialista, egyszerűen majd kicsattan a 2010 óta diktáló szélsőjobboldali kormány uralma alatt is.
  2. A másik pedig a 18 évesen berobbant jobboldali publicista, Kohán Mátyás, aki már a Türk Tanácsra gondolva meri remélni, hogy hamarosan újra kap levegőt.

Csakhogy az idei nyár megmutatta, hogy a NER legboldogabb emberének címéért folyó versenyt utcahosszal látszik megnyerni egy nevető harmadik: az 50 éves Lentulai Krisztián, aki már ott tart, hogy Németh Szilárd videós főzőcskéjére is betoppanhat váratlanul fordított baseballsapkában lejattolni.

Fotó: Mandiner/Youtube

Ha valaki nem ismerné Lentulait, a gyanúsan saját szerkesztésű Wikipedia-oldala azt írja: „Karrierje eddigi legnagyobb ismertségét a HírTV Paláver című élő, interaktív műsora hozta, karakteréhez legközelebb pedig Bezzeg című egykori Hír FM-es portréműsora állt.” De magát csak így jellemzi:

„Gyermek, apa, patrióta, lemezgyűjtő, football freak. Verbálidióta. A Mandiner munkatársa.”

Lentulai Krisztián lazán viselt szemüvegben, kockás Vans slip-onban kérdezi a miniszterelnököt.
Fotó: Mandiner/Youtube

Egy ideje a Hotel Lentulait csinálja a Mandineren, itt látogatta meg Orbán Viktor is, akinek megmutathatta egy, a miniszterelnökkel készült régi, rajongói képét is:

Forrás

Pedig nem indult ígéretesen Lentulai szezonja, hiszen május végén még ingerült videóban nevezte véletlenül színvonaltalannak a Harcosok Klubját.

De aztán júniusban áttört valamilyen gát: előbb (hogy nehogy perképesen fogalmazzunk) egzaltáltan tudósította végig a Pride-közvetítéseket, majd július elején propagandistáktól szokatlan személyességgel posztolt egy bécsi koncertről:

Forrás: Lentulai Krisztián beszél/Facebook

Azóta pedig Kubatov Gábor-i értelemben kivirult teljesen: a miami álomutazása óta az egész nyara egy fordított midlife crisis a Tenetben, egy masszív fehérsrác-nyár feat. Brat Summer a Kárpát-medencében, egy hónapokig tartó keresztény-konzervatív binge drinking, egy permanens Fidesz-overdose.

Lentulai Krisztián az Index fideszes elfoglalását intéző Szombathy Pállal és a lap főszerkesztő-helyettesével, F. Tóth Benedekkel Triesztben.
Fotó: Lentulai Krisztián beszél/Facebook

Lentulai Krisztián – az ember, a mítosz, a legenda stb. – még azt is képes volt az előnyére fordítani, hogy élete első Tusványosán – amin gyakorlatilag minden ismertebb fideszest elkapott egy szelfire – az összetartó politikai közössége egyszerűen otthagyta.

Forrás: Lentulai Krisztián beszél/Facebook

Maga Lentulai is bevallotta, hogy némileg túlbulizta magát: „Miközben konkrétan a túlélésért játszom, és Gyuri bá is megdicsért, milyen szarul nézek ki (3 éjjel összesen 10 óra alvás), addig tolok egy felvidéki focis panelt Világi Oszkárral, aztán meg bizonytalan nyugdíjas lépésekben folytatom az utam csülkös babfőzelékért.”

A posztban eredetileg szereplő „fideszes” jelzőből időközben valamiért „jobboldali” lett.
Forrás: Lentulai Krisztián beszél/Facebook

De a mesternek a hosszú hazautat is sikerült pozitívan felfognia: bemutatta, hogy Romániában sem fenékig tejfel az élet (ezzel gyakorlatilag rácáfolva mindenkire, aki valaha kinyitotta a száját). Még azt is videón szemléltette, hogy készpénz híján nem tud szarni a plázában (amit a kommentek alapján éppen átépítettek).

Forrás

Lentulai Chris az MCC Feszten Kohán Mátyással tombolta végig Ákos koncertjét, amit utána eksztatikus hangulatban meg is szakértettek.

Forrás: Lentulai Krisztián beszél/Facebook

És amiatt is egy egész ország irigyelhette, hogy ájulásig hogyismondjamozhatott a fiatal mandineresekkel:

Forrás

Lentulai pontosan tudja, hogy amiről nem posztolsz, az meg sem történt, így amikor a trieszti nyaralásán reggelizik egy fánkot kávéval, akkor is beszámol róla, hogy erről az jutott eszébe, hogy Magyar Péter beszart (amire a kormánypárti bulvármédia célozgatott, alaptalanul).

Forrás: Lentulai Krisztián beszél/Facebook

Ezt a szintű YOLO-t természetesen sokan irigykedve figyelik. Őket Lentulai az egyik bejelentkezésével a futballmezzel borított hasát ütögetve biztosítsa arról, hogy jól érzi magát.

Forrás

Máskor pedig csak teljesen értelmetlen fotókhoz pózol.

Lentulai Krisztián, aki már saját Digitális Polgári Kör alapítására is kapott engedélyt, – szemben szegény Mészáros Lőrinccel – láthatóan a csúcson van, és lassan le is veti magát róla. De a Lentulai Summerből még több hét, talán több év is hátravan… Soli Lentulai gloria!

életmód hotel lentulai propaganda lentulai summer kohán mátyás mandiner szombathy pál Lentulai Krisztián F. Tóth Benedek orbán viktor
