Kohán Mátyás, a 14 éve teljhatalmú kormányoldal 22 éves publicistája a Türk Tanácsra gondolva reméli, hogy lassan újra kaphat levegőt

Kohán Mátyást a Mandiner olvasóinak és a Hír Tv nézőinek aligha kell bemutatni.

photo_camera Kohán Mátyás a Sztárboxot értékeli az ATV Csatt.2 című műsorában. Fotó: ATV Magyarország/Youtube

Mindenki másnak gyorsan elmondom, hogy a keresztény-polgári-konzervatív csodagyerek 18 évesen, a Fiatal magyarok, bennünk a létra! című honpolgári ódájával rúgta be a (kétezres szívóbenzines) motort, és rögtön a jobboldali véleményvezérek élvonalába repült. Nem mintha annyira erős lett volna a mezőny, amit maga mögé kellett utasítania, mégis – az Ady-féle Új verseket idézően – váratlan volt, hogy valaki ilyen méregerős mondatokkal jelenik meg az elkényelmesedett, langyos jobboldali közegben:

„Tizennyolc éves vagyok, lélekben-virtusban magyar, agyban-főben keresztény, kulturálisan német-római. Hiszem a Szentháromság egy Istent, a szólás szabadságát, a sztoikusok logikáját, a munka becsületét, a szomszéd szeretetét, az érték tiszteletét, a házastársi hűséget, az őszinte szó horderejét, a barátság vasláncát, a család oszthatatlanságát, a vízzé nem váló vért, az egység erejét, a hallgatás varázsát, az egyén hatalmát, az illékony bizalmat, a kisbetűs-számos-nagybetűs Facebook-jelszót, a száraz puskaport, a keményen dolgozó kisembert, a háromnegyed-egynegyedben kevert kóla-fantát, a pincehideg rozéfröccsöt, a felsőfokú angolt és a kétezres szívóbenzint.”

Vagy:

„Fantasztikus élmény egy mindenhol máshol öt éven belül betiltásra kerülő, tizensokéves, millió alatt kapható német benzinbölénnyel végigcirkálni nulla pénzért a Balaton északi partját, annyival, amennyivel a következő traffipax ötven méteres körzetéig jólesik, fél kézzel egy sugárzó szemű magyar barátnő kezén, fél füllel a kihangosítóba szabadon káromkodó barátokkal, fél-kétpofával, egy szívvel, egy lélekkel szidva az ügyeletes parlamenti képviselőt, NAV-osztályvezetőt, államtitkárt, tanárt, orvost, bírót, szülőt, kalauzt, rendszert, fél szemmel rákacsintva a dombról leintő, nem a széltől pirospozsgás, de nem is diplomáciai megfontolásból mosolygó régi komára-papra-tanárnőre-szerzetesre, fél lábbal a gázon, a másikkal már az Istenre és nyolc óra munkára bízott jövőben.”

Azóta a Mandiner egyik főideológusa, az MCC Média Iskolájának oktatója, beszélgetett Jordan Petersonnal, Bayer Zsolt orrba-szájba dicséri, a Hír TV-ben és az ATV-ben pedig visszatérő vendég, sőt beülhetett már a Sajtóklubba is.

Kohán már a 2019-es alapművében mesélt arról, hogyan juthatott idáig: „Intézményi paradicsomban éltem Kaliforniában. Másnak az embertelen mennyiségű pénzén jártam embertelenül jó iskolába, ahol embertelenül alapos képzésen átesett tanárok embertelenítik az embert az antropocentrikus világkép égisze alatt, agyát patyolatra mossák, lelkét sallangmentesre sarokcsiszolják, és minden betáplált impulzusra érzékeny politikai aktivista-nyersanyaggá zselésítik az emberhúst.”

És már most látható, hogy Kohán 2024-et is be fogja húzni, a Szánthó Miklós-féle CPAC+ irányzat legkomolyabb képviselője ugyanis hétfőn Szövetségi rendszerünk lassan ráébred arra, hogy Ukrajna-politikája egyenesen a kénköves semmibe tart címmel megírta az eddigi csúcsművét. Már a legeleje érezteti, hogy az egész fantasztikus lesz:

„I dolse veka dlitszja gyeny, az évszázadnál hosszabb ez a nap. 2024 első Mandinerének előhangján morfondírozva Csingiz Ajtmatov regényének címe lebeg a szemem előtt. Szeptemberben láttam; aranysárga festett napfelkeltére volt kamukézírva a csillódzó kirgiz Balaton, az Iszik-köl északi partján álló skanzenben. A kirgizek nagy írójának emlékházát díszíti.

2018-ban ott készült az emlékház előtt a csoportkép a Türk Tanács csúcstalálkozóján; ez volt az első csúcs, amelyen Magyarország már megfigyelő tagként vett részt. Előttem van a fotó. Nem túl jók a fények, állnak hunyorogva a türk elnökök és Orbán Viktor, i dolse veka dlitszja gyeny. Ez volt Magyarország utóbbi két éve.

Állt a magyarok miniszterelnöke maroknyi baráttal a nem túl jó fényben, és csak nyúlt az idő, mint a rétestészta.”

Ezután arról ír, hogy a gazdaság újra fellendül, és ami még fontosabb: „szövetségi rendszerünk lassan ráébred arra, hogy Ukrajna-politikája egyenesen a kénköves semmibe tart. Kitörhetnek a magyar gondolatok a cordon sanitaire mögül végre.”

Persze nagy változások nem várhatók, „Európa nagy hajója kín­zóan lassan fordul majd egészen keveset”. És itt jön a – (nem éppen konzervatív) József Attilát parafrazeáló – lényeg:

„A paradigmaváltás hivatalosan The New York Times-vezércikkek és Politico-széljegyzetek szintjén marad, halkan, kis léptekkel hátrálnak majd valamicskét az eddig oly harsányak, s új uszítók is felbukkannak majd a színen. De nekünk ez is olyan lesz, mint sivatagban a zápor. Kapni fogunk majd levegőt. Levegőt!”

A fohászt azzal zárja, hogy okunk van bízni egy jobb jövőben, „ha már Ajtmatov: kitörni az önpusztító világból, s elúszni a remény fehér hajójáig”, és a Mandiner egy dolgot ígér: továbbra is az ajtmatovi távcső lesz.

Hogy érzékeljük, mekkora műről van szó, összefoglalom röviden, miről olvashattunk: