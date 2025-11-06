Elindult a washingtoni kegyencjárat

Orbán Viktor pénteken tárgyal Donald Trumppal a Fehér Házban. A miniszterelnök gigadelegáció kíséretében ült egy Wizzair-gépre, hogy az amerikai fővárosba utazzon. Miután Szijjártó Péter szerdán bejelentette, hogy a fejleményekről folyamatosan beszámolnak majd, nem volt meglepő, hogy a delegációban helyet kapó kormánypárti újságírók és politikai influenszerek már reggel elkezdtek posztolni a repülőről.

Az Alapjogokért Központ igazgatója, Szánthó Miklós a brüsszeli EU-csúcsokra kormányzati delegációs tagként repkedő, megafonos Bohár Dániellel és az Alapjogokért Központ operációs igazgatójával, Törcsi Péterrel töltött fel közös képet.

Szánthó Miklós láthatóan élvezte a készülődést. Hortay Olivér politikai influenszerrel és a megafonos Deák Dániellel is összeállt egy közös képre.

A repülőgép hangulatát a munkahelyváltása óta látványosan kivirágzó mandineres Lentulai Krisztián egy rövid videóval szemléltette. A „Boarding Boss” című felvételen Lenny Kravitz zenéjére magyaráz Orbán Viktor.

Lentulai Krisztián a mandineresekkel is összeállt egy közös képre. A Kacsoh Dániel által feltöltött fotón Kohán Mátyással reggeliznek a repülőút előtt.

De a legformabontóbb tartalmakat egyértelműen a Hír TV-s Velkovics Vilmos rakta ki:

A delegációt szállító repülőgép utasairól hamarosan hosszabb cikkben is beszámolunk.