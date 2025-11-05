A Wizzair gépével utazik Donald Trumphoz a kormányzati gigadelegáció

A Washingtonba utazó népes delegáció tagja lesz Orbán Viktor és Szijjártó Péter mellett a kormány részéről Nagy Márton nemzetgazdasági, Hankó Balázs innovációs és kulturális, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi, Lantos Csaba energiaügyi, és Lázár János építésügyi miniszter is. A sok miniszter mellett nagyvállalatok vezetői, számos újságíró és kutatóműhely vezetője is Washingtoba utazik. A Trump-Orbán találkozó mellett a miniszterek és a vállalatvezetők kétoldalú tárgyalásokon vesznek részt - mondta el Szijjártó Péter külügyminiszter a Karmelitában tartott sajtótájékoztatóján.

Szijjártó szerint a Trump-Orbán találkozón „a globális békepárti többség két fontos vezetője találkozik egymással”. Hangsúlyos napirendi pont lesz az ukrajnai béke kérdése, a budapesti békecsúcs továbbra is az asztalon van, ennek továbbra is szívesen biztosít helyszínt. Nagy gazdasági és energia-együttműködési csomagról is tárgyalni fognak, ami hozzájárul majd az ország hosszútávú energiabiztonságának garantálásához.

Ha a percenként posztoló állampárti politikusok hazájában bárkiben kétség merült volna fel, honnan fogunk értesülni a történtekről, Szijjártó mindenkit megnyugtatott, és közölte, hogy a fejleményekről folyamatosan be fognak számolni.

Fotó: YOAN VALAT/AFP

Ez lesz egyébként a hatodik hivatalos Trump-Orbán találkozó, igaz, Trump nem mindegyik találkozó során volt elnök.

Szijjártó szerint az amerikaiak barátságát bizonyítja az az elsőre talán protokollárisnak számító döntés is, hogy a delegáció ott fog megszállni, ahol a delegációk szoktak: a Fehér Ház mellett található Blair House-ban, ami amúgy az Egyesült Államok hivatalos vendégháza.

Szijjártó egyébként ezen kívül sok újat nem mondott a Karmelitában tartott sajtótájékoztatóján, azokat a paneleket ismételte el sokadjára is, amelyek már a fülén folynak ki mindenkinek, aki nem egy kő alatt él. A teljesség igénye nélkül szó volt az alábbiakról: Trump alatt beköszöntött a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora/ bezzeg Biden ellenséges volt Magyarországgal szemben/ csúnya, gonosz David Pressman/ békepárti kormány/ a háborúpártiak támadják, sőt gyalázzák a békepárti kormányt/ az európai politikusok ne akadályozzák a békét.

Sajnos a Facebookon közvetített sajtótájékoztatóra szerkesztőségünk most sem kapott meghívót.