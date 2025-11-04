Csuti cége gyártja a KDNP TikTok-videóit, a Fidesz 80 millióért rendelt közvélemény-kutatásokat – megnéztük, mire költik a tízmilliókat a kormánypárti frakciók

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

655 milliós keretszerződést kötött a Fidesz-frakció egy névtelen kőbányai céggel, miközben Orbán egyik közeli munkatársa, Kaminski Fanny cége havi 2 millióért dolgozik nekik.

A KDNP-frakció TikTok-videóiért Csuti cége felel, más tartalmakat pedig az Index videórovatának vezetőjének cége szállít.

Sokkal drágábban készülhetnek el a propagandafilmek is: 500 millió helyett már több mint 700 milliónál tart a szerződés összege.

A Fidesz és a KDNP sem hagy magára volt vagy jelenlegi képviselőket, megmondóembereket.

Kiderült az is, a zárt körben tartott Parlamenti Szalon sokkal drágább volt, mint eddig gondoltuk.

Szabó András – művésznevén Csuti – cége gyártja a KDNP-nek a TikTok-videókat – derült ki a Parlamenttől közérdekű adatigényéléssel megkapott frakciószerződésekből. A szerződések egy része alapból nyilvános, de az értékhatárok miatt nem minden kerül ki a Parlament honlapjára. Ezért kértük ki tételesen, hogy május 1. és szeptember 28. között milyen cégekkel szerződött le a Fidesz és a KDNP frakciója, és mi volt a szerződés tárgya. Az Országgyűlés Hivatalától egy ennél tágabb időszakról kaptunk tájékoztatást.

Így derült ki, hogy Szabó cégével, a Social Guru Marketing and Communications-szal egész évre leszerződtek. Kétszer fél évre kötöttek szerződést, összesen 10 millió 160 ezer forintért.

A KDNP pártként nincs fent a TikTokon, ahogy Semjén Zsolt pártelnök sem, Simicskó István frakcióvezető viszont igen, 2712 követővel. Az utolsó videót a dátum alapján februárban posztolta. Nacsa Lőrinc pártszóvivő viszont elég aktív, ő múlt csütörtökön posztolt arról, milyen jó hírek hangzottak el a kormányinfón. Neki 2821 követője és 76,7 ezer likeolója van.

Fotó: Nacsa Lőrinc TikTok csatornája

Annak nem láttuk nyomát, hogy Social Guruval korábban is dolgoztak volna. A Magyar Hang is írt erről pár napja, és megkeresésükre a KDNP azt közölte, valóban ezzel a céggel forgatnának majd, de az elmúlt 9 hónapban szerződés alapján még nem volt megrendelés és kifizetés.*

Továbbra is szerződésben áll a KDNP Gáll Csongor cégével, az Imagine Films Kft-vel is. Gáll most az Index videórovatát vezeti, a Média1 pedig a kinevezésekor megkérdezte az Indamédiát, nem zavarja-e őket, hogy miközben Gáll a HírTV-nek dolgozott, cége az előző ciklusban 12 millióért gyártott filmeket a KDNP-nek. Érdemi választ nem kaptak. A szerződés szerint az Imagine Filmsnek a képviselőkről kell videót gyártani, a platformot nem jelölték meg. A cégnek egész éves szerződése van, az idei tarifa ugyanannyi, mint Csuti cégéé, vagyis több mint 10 millió forint.