Bekebelezte a Blikket a NER

Péntek délelőtt a kiadó Városmajor utcai székházában bejelentették az eddig svájci tulajdonú Ringier médiavállalat magyarországi leánycégének tulajdonosváltását. Az új tulajdonos a kormányhoz ezer szálon kötődő, az Index kiadóvállalataként is ismert, Mészáros Lőrinc által finanszírozott és a TV2-csoporttal is összenőtt Indamedia.

A döntést 11 óra magasságában közölték a menedzsmenttel és alkalmazottakkal a svájci tulajdonos képviselői, Michael Moersch ügyvezető, Marc Walder vezérigazgató és a magyar vállalatot vezető Kovács Tibor ügyvezető igazgató. Bejelentették azt is, hogy továbbra is Kovács vezeti majd a vállalatot. A Ringier majd' összes terméke az Indamediához kerül, kettő kivételével: a Profession álláskereső és a sportal.hu sportoldal maradnak svájci tulajdonban.

A bejelentés után percekkel a Ringier honlapján közleményben erősítette meg a tranzakciót. Azt írják többek közt, hogy a „Ringier eladja magyar média portfólióját az Indamediának, a magyar médiapiac egyik legdinamikusabban fejlődő digitális kiadójának, amely tizennyolc, havonta összesen közel ötmillió felhasználót elérő online kiadványt működtet”.

A Ringier a Magyarországon legrégebb óta aktív médiavállalatok egyike, sokáig az egyik legnagyobbnak is számított, főleg a kilencvenes években, amikor a tévéújságok után a Kiskegyeddel berobbantak a lappiacra. Jelenleg legfontosabb portékájuk a Blikk és annak különböző szatellit lapjai, még mindig van Kiskegyed, övék a Glamour, a tvr-hét és az Egészségkalauz és az Auto Bild magyar kiadása is. 2024-ben 12,1 milliárdos árbevétel mellett a cég 545 millió forintos nyereséget könyvelhetett el.

A honlapjukon azzal hirdetik termékeiket, hogy havonta 3,3 millió egyedi látogatójuk van, és tavaly még több mint 1 millióan olvasták a nyomtatott lapjaikat is. A Blikk a legolvasottabb olyan nyomtatott napilap a piacon, amiért pénzt kérnek, de ma már ez sem számít soknak. Két éve a példányszám már 40 ezer alá esett, és azóta is zuhan, mint minden más print termék. A Kiskegyed és a Blikk Nők együttes piaci részesedése a honlap szerint negyven százalékos a női hetilapok piacán.

2009-ben a svájci Ringier és a német Axel Springer a kelet-európai régió több országában összeolvadt. Magyarországon ez később történt csak meg, a hivatalba lépő Fidesz-kormány, vagyis annak versenyhivatala ugyanis csak úgy adott engedélyt erre a tranzakcióra, ha a cégcsoport néhány terméket átad a később Mészáros Lőrinc vonzáskörzetébe került Mediaworksnek. 2014 után így kerültek végül a megyei lapok, a Nemzeti Sport és a Népszabadság is a kormányközeli médiabirodalomba. A maradék Springer-lapokat, illetve a Mediaworkstől átvett Blikket az új Ringier-Springer egyesült cég (Ringier Axel Springer Media AG) tulajdonolta egészen 2021-ig, amikor is a Springer bejelentette kivonulását Magyarországról.

Politikai szempontból termékként mindig a Blikknek volt jelentősége. A Blikk már a kilencvenes években sem szégyenlősködött, ha politikáról volt szó, ezért a mindenkori hatalom gyakran kereste a kegyeit. A Fidesz a 2000-es évek derekán fedezte fel a bulvár politikai jelentőségét, és igyekezett kiérdemelni a lap jóindulatát. Ez volt a bulvár aranykora: a Blikk 250 ezer feletti példányszámokat is produkált, mielőtt a print piaccal együtt hanyatlásnak indult. 2018-ban hosszú cikkben elemeztük azt a folyamatot, ahogy a hatalom igyekezett közel kerülni a szerkesztőséghez, néhol több, néhol kevesebb sikerrel. A tulajdonosváltás most valósul meg.

A vevő, az Index lapcsaládot összefogó Indamedia a kormányzati média zászlóshajója lett az elmúlt években, egész pontosan 2020 óta, amikor bejelentették az Index.hu kiadói jogait gyakorló Magyar Fejlődésért Alapítvány tulajdonosváltását.

Vaszily Miklós, itt még a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA) megbízott vezérigazgatójaként
Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A kulcsszereplő a cég élén a társtulajdonos Vaszily Miklós, Mészáros Lőrinc médiaügyi menedzsere és médiapiaci befektetője, aki a TV2 Csoport elnök-vezérigazgatója is egyben. Vaszily már nem pusztán meghívott vendég Orbán Viktor évértékelőin, de Mészáros Lőrinc más beosztottjaival közösen DPK-tagként támogatja a kormány újraválasztását.

Ellentétben a Mediaworksszel és a többi kormánypárti médialerakattal, az Indamedia és a TV2 sincs a nemzetstratégiainak minősített KESMA tulajdonában. Orbán bizalmi köre ebbe a körbe gyűjti azokat a portékákat, amelyeket hosszútávon rentábilisnak tartanak, valódi eléréssel és piacképes termékekkel rendelkeznek, és amiket egy megváltozó politikai környezetben is igyekeznének finanszírozni.

