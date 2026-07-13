Leszedi a Tisza Sulyok Tamást, Magyar szerint Gulyás megszavaztatta, hogy a fideszesek adják vissza a mandátumukat

Magyar azzal folytatta, hogy Sulyok Tamás akkor fordulhat az Alkotmánybírósághoz az Alaptörvény-módosítás miatt, ha közjogi érvénytelenséget tapasztal. Itt ilyen nem lesz.

Tartalmi alkotmányossági kontrollt, pont a Fidesz miatt nem kérhet.

Ha a hatályos rendelkezések alapján jár el, úgy haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül alá kell írnia. Magyar szerint Sulyok megrendelést vagy utasítást kapott Orbántól, hogy időt vásároljon az utódvédharcokhoz. Felszólítja, hogy ne játsszon a magyar jogállammal. "Ne szolgáltassa ki a magyar alkotmányos rendszert Orbán Viktor semmliyen szabotázs akciójának."

Magyar szerint a Fidesz kézi irányításra próbál áttérni a Sándor-palotában, alkotmányellenes menekülőutakat keres. De az Alaptörvény szabálya világos. Magyar szerint múlt hétig úgy tűnt, Sulyok aláírja a módosítást, de "a városban azt beszélik", Gulyás fontos szerepet tölt be az alkotmányos szabotázs előkészítésében, és készítettek egy alkotmánybírósági beadványt. Ezt megkérdezte volna tőle személyesen is, ahogy azt is, hogy Orbán hazajön-e még Amerikából.