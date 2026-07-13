Leszedi a Tisza Sulyok Tamást, Magyar szerint Gulyás megszavaztatta, hogy a fideszesek adják vissza a mandátumukat

Magyar: A bukott kormánypárt minden alkotmányellenes kész lesz
Magyar szerint ha valaki részt vesz az alaptörvény-módosítás elsüllyesztésében, annak vállalnia kell a felelősséget. Ígéri, hogy ha Sulyok nem írja alá a módosítást, akkor az országgyűlés indítványozni fogja a megfosztási eljárást, ami után a köztársasági elnök nem fogja gyakorolni a jogait, helyette a házelnök írhatja majd alá a törvényt.
"A bukott kormánypárt minden alkotmányellenes kész lesz" – mondta Magyar, aki üzeni nekik, hogy nem fognak sikerrel járni. Magyar kéri, ne oktassa ki a magyar embereket alkotmányosságról, se jogállamról.