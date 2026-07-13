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Leszedi a Tisza Sulyok Tamást, Magyar szerint Gulyás megszavaztatta, hogy a fideszesek adják vissza a mandátumukat

  • Magyar Péter újra napirend előtt szólal fel a parlamentben.
  • A képviselők a Tisza Alaptörvény-módosításáról is szavaznak, amivel eltávolítják posztjáról Sulyok Tamás köztársasági elnököt.
  • Percről percre tudósítjuk a parlamenti hétfőt.
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Magyar: A bukott kormánypárt minden alkotmányellenes kész lesz

Magyar szerint ha valaki részt vesz az alaptörvény-módosítás elsüllyesztésében, annak vállalnia kell a felelősséget. Ígéri, hogy ha Sulyok nem írja alá a módosítást, akkor az országgyűlés indítványozni fogja a megfosztási eljárást, ami után a köztársasági elnök nem fogja gyakorolni a jogait, helyette a házelnök írhatja majd alá a törvényt.

"A bukott kormánypárt minden alkotmányellenes kész lesz" – mondta Magyar, aki üzeni nekik, hogy nem fognak sikerrel járni. Magyar kéri, ne oktassa ki a magyar embereket alkotmányosságról, se jogállamról.

Magyar szerint Sulyok megrendelést kapott Orbántól

Magyar azzal folytatta, hogy Sulyok Tamás akkor fordulhat az Alkotmánybírósághoz az Alaptörvény-módosítás miatt, ha közjogi érvénytelenséget tapasztal. Itt ilyen nem lesz.

Tartalmi alkotmányossági kontrollt, pont a Fidesz miatt nem kérhet.

Ha a hatályos rendelkezések alapján jár el, úgy haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül alá kell írnia. Magyar szerint Sulyok megrendelést vagy utasítást kapott Orbántól, hogy időt vásároljon az utódvédharcokhoz. Felszólítja, hogy ne játsszon a magyar jogállammal. "Ne szolgáltassa ki a magyar alkotmányos rendszert Orbán Viktor semmliyen szabotázs akciójának."

Magyar szerint a Fidesz kézi irányításra próbál áttérni a Sándor-palotában, alkotmányellenes menekülőutakat keres. De az Alaptörvény szabálya világos. Magyar szerint múlt hétig úgy tűnt, Sulyok aláírja a módosítást, de "a városban azt beszélik", Gulyás fontos szerepet tölt be az alkotmányos szabotázs előkészítésében, és készítettek egy alkotmánybírósági beadványt. Ezt megkérdezte volna tőle személyesen is, ahogy azt is, hogy Orbán hazajön-e még Amerikából.

Így néz ki a parlament a Fidesz és a KDNP nélkül

Fotó: Németh Dániel/444

Magyar szerint Sulyok mindig a Fidesz érdekeit választotta

Magyar Péter azt mondta, valahányszor, mikor az alkotmányosság és a Fidesz érdekei közül kellett választani, Sulyok Tamás újra és újra a Fidesz érdekeit választotta, és választja a mai napig.

Magyar szerint most sem tesz másképp, a Fidesztől kapott pozícióját védi.

Magyar szerint Sulyoknak is itt lenne ma a helye

Percekig sorolta, hogy mikor és milyen ügyekben kellett volna megszólalnia Sulyoknak.

  • Például a gyülekezési törvény tavalyi megszavazásakor,
  • vagy amikor pár nappal korábban március 15-i beszédében poloskának nevezte az ellenzékieket,
  • vagy amikor a magyar kormány elkezdett kilépni a Nemzetközi Büntetőbíróságból,
  • vagy amikor 2025 decemberében napvilágra került a Szőlő utcai javítóintézetben készült felvételek, amin az igazgató gyermeket bántalmaz,
  • vagy amikor titkosszolgálati eszközökkel, politikai nyomásra indult kampány a Tisza ellen a kampányban.

Magyar: Gulyás javasolta a Fidesz-frakciónak, hogy tiltakozásképp adják vissza a mandátumukat

Jó újra itt, a hangulat is más, talán még jobb! – mondta Magyar Péter, miközben a Fidesz-frakció helyeire nézett, a képviselők ugyanis nincsenek bent a teremben. Magyar azt mondta, Gulyás Gergely frakcióvezető javasolta a Fidesz-frakciónak, hogy tiltakozásképpen adják mandátumukat, "de ezt leszavazták".

Magyar szerint az alaptörvény-módosítással arról dönt az országgyűlés, hogy "lezárjuk-e azt a korszakot, amely során a bukott állampárt a saját működési szabályzatává tette az ország legfontosabb törvényét, az Alaptörvény".

Felállhat a Vagyonvisszaszerzési Hivatal

Az Alaptörvény módosításával a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal is felállhat. A hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot Ruff Bálint július 10-én nyújtotta be a parlamentnek.

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Sulyok Tamás jövőjéről is döntenek

Ha a képviselők megszavazzák az Alaptörvény-módosítást, Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása is megszűnik. A törvényt azonban Sulyoknak kell aláírnia. Ha ezt 5 napon belül nem teszi meg, az Országgyűlés megindíthatja ellene a megfosztási eljárást. Az ügyben napok óta üzenget egymásnak a miniszterelnök és a Fidesz, a legfrissebb reakciókat ebben a cikkben lehet elolvasni.

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Mai menetrend

Magyar Péter napirend előtti felszólalása 13 órakor kezdődik. Az interpellációk körülbelül 15:15-től, az azonnali kérdések 16:15-től lesznek. Miután a képviselők vitáznak az Alaptörvény 17. módosításáról, várhatóan 18:15 után szavaznak róla.

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