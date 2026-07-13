„Van olyan pillanat, amikor a rendszer legfontosabb tisztségviselőit is el lehet távolítani”

- Hétfőn a parlament megszavazta az Alaptörvény 17. módosítását, amivel többek között megszüntetik Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatását, 12 évben korlátozzák a képviselői mandátumot és eltávolítják Polt Pétert az Alkotmánybíróság éléről.
- Mi maradt ki javaslatból, és mit nem kellett volna most beleírni? A Magyar Helsinki Bizottság ezekre is kitért az alkotmánymódosításról írt véleményében.
- Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Pardavi Mártával, a jogvédő szervezet társelnökével.
A beszélgetés podcast formátumban is meghallgatható: