Forrás

„Van olyan pillanat, amikor a rendszer legfontosabb tisztségviselőit is el lehet távolítani”

video
  • Hétfőn a parlament megszavazta az Alaptörvény 17. módosítását, amivel többek között megszüntetik Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatását, 12 évben korlátozzák a képviselői mandátumot és eltávolítják Polt Pétert az Alkotmánybíróság éléről.
  • Mi maradt ki javaslatból, és mit nem kellett volna most beleírni? A Magyar Helsinki Bizottság ezekre is kitért az alkotmánymódosításról írt véleményében.
  • Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Pardavi Mártával, a jogvédő szervezet társelnökével.

A beszélgetés podcast formátumban is meghallgatható:

video alaptörvény-módosítás az Alaptörvény tizenhetedik módosítása alaptörvény varga zs andrás polt péter sulyok tamás alkotmánybíróság magyar péter Tisza Párt magyar helsinki bizottság video helsinki bizottság pardavi márta