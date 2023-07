Pár apró megjegyzés Orbán Viktornak Szoszóról, a balfutó Nagy Joe-ról meg a Gyuszikáról

Orbán Viktor jó hosszú interjút adott kedvenc hobbijáról, ami így az egész nemzeté is lett, a fociról, és azon belül is az egész ország büszkeségéről, a Puskás Akadémiáról.

Az interjúból is kiderült, hogy a miniszterelnök nagyon sok időt szán a felcsúti akadémiára, isten ments, hogy akadékoskodásnak tűnjön, csak pár apróság.

Orbán azt mondta, hogy ha a külföldre került volt Puskás-akadémisták is itt lennének, nagyon erős lenne a keret. „A legjobbjaink külföldön vannak. Mert ha ők itthon lennének, akkor mi a Fradival pariban lennénk a bajnoki címért.”

Aztán össze is állított egy all star-csapatot is korábbi Puskás-akadémistákból:

„Akkor azt mondanám, hogy a Tóth Balázs védhetne, a Szoszó itt van a jobb oldalon, a válogatott Nagy Joe ott a balfutóba', a bal oldali védőben Tamás Márk, aki most szerződött valahova, talán éppen Azerbajdzsánba Sepsiszentgyörgyről, a Spandler Csabi az most épp a Videotonban játszik, de saját nevelésű középhátvéd. Itthon lenne a Scholes a Zsótér Donát, hogy mondjak egy másikat, a Gyurcsó, most ment el a Kiss Tomi, de itt van a Gyuszika, és itt van a Sallai, aki meg a Bundesligában játszik” – mondta Orbán, aki azzal folytatta, hogy „ha ők mind itthon lennének, akkor egy darab külföldire se volna szükségünk, az all star-Puskás Akadémia versenyben lenne a bajnoki címért. De elviszik a legjobbjainkat, és nem is baj, hogy elviszik, mert a magyar futballnak arra van szüksége, hogy a legjobbak a csúcsbajnokságokban kapjanak nagyobb terhelést, nagyobb kihívást, és így tudják szolgálni a válogatottat.

Az Orbán által a felcsúti akadémiai all star csapatba rakott Kiss Tomi tényleg most ment el, mondjuk nem külföldre, csúcsbajnokságba, hanem Újpestre, de ő egyáltalán nem a felcsúti focigyár terméke. 17 évesen igazolták Szombathelyről, ahol akkor már a felnőtt csapatban játszott, és Felcsúton sem az utánpótlásban kapott szerepet.

A valóban Felcsúton nevelkedő Tóth Balázs pedig tényleg védhetne többet, de leginkább azért nem jön ez össze, mert igazoltak tavalyelőtt egy akkor 29 éves kapust a másodosztályból, Markek Tamást, aki miatt sokszor csak kispadozik Tóth.

Az interjúból az is kiderül, hogy Orbán Viktor felismerte: nincs minden rendben a közoktatással. Jó, nem egészen így mondta, csak arra panaszkodott, hogy a sok különóra miatt nem jut a gyerekeknek elég idő arra, hogy focizzanak. Amiből következik az is, hogy ha nem lenne szükség a közoktatást kiegészítő különórákra, az jót tenne a magyar focinak.

Orbán arról is beszélt, hogy kellene a Fradi mellé még egy vagy két csapat, az FTC-hez hasonló költségvetéssel, játékosminőséggel és nemzetközi besorolással. A riporter, Istenes László meg is kérdezte, hogy a Felcsút lehetne például ez a másik csapat, amire Orbán szerényen megjegyezte, hogy nem, ehhez történelmi gyökerek kellenek, nagy hagyomány kell, nagy klub kell. Szerinte a Puskás Akadémiának a játékosnevelés a célja, és nem az, hogy a magyar futball nevében nemzetközi színtéren helyt kellene állni. „Néha beesünk valami nemzetközi kupába" - ismerte el azért Orbán azt, hogy az anyagilag felpumpált felcsúti klub, az NB I második legerősebb, légiósokkal teletűzdelt játékoskeretével az elmúlt 4 évben háromszor is dobogós volt, így európai kuparésztvevő lett. Igaz, kevés sikerrel, két éve egy lett csapat például 5-0-s összesítéssel lépett át rajtuk.

Azt mindenesetre Orbán pontosan látja, hogy hiába az irgalmatlan sok pénz, a Felcsút valahogy nem vált nézőcsalogató klasszikus nagycsapattá itthon. Hornyák Zsolt vezetőedző például a most hétvégén induló NB I rajtja előtt azt mondta, hogy örül, hogy Diósgyőrben játszanak, mert ott vannak nézők, és a játékosait feldobja, ha vannak szurkolók, még ha ellenük is szurkolnak.