Mindenki nyugodjon le: Orbán Viktor csak a világbajnokság döntőjére utazik az Egyesült Államokba

A Guardian friss cikkében többek közt arról írt, hogy „folyamatosan indulnak Bécsből magánrepülők, amelyek a NER vagyonát mentik külföldre”, illetve hogy Orbán Viktorhoz közel álló magas rangú személyek vizsgálják annak a lehetőségét, hogyan juthatnának amerikai vízumhoz, abban bízva, hogy elhelyezkedhetnek valahol a MAGA-univerzumban.

A brit lap megemlíti, hogy Orbán Viktor Amerikába utazik a labdarúgó világbajnokság kezdetére, egy Fidesz-közeli forrásra hivatkozva viszont azt is írják, hogy valószínűleg heteket tölt majd ott, bár a forrás szerint ezt már jóval azelőtt megtervezték, hogy a Tisza Párt kétharmaddal kiütötte a Fideszt a kormányzásból. A Guardian hozzátette még, hogy bár nem tudni, pontosan hol tartózkodik majd Orbán a Egyesült Államokon belül, de az egyik lánya és veje (Orbán Ráhel és Tiborcz István) már tavaly nyáron New Yorkba költözött.

Orbán Viktor szotyizik a Puskás Akadémia egyik mérkőzésén Felcsúton.
A sajtóban megjelent hírekre a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményben reagált, azt írják:

Újabb fake news a Guardian-től. Orbán Viktor nem utazik az Egyesült Államokba hosszabb időre. Korábbi szokásainak megfelelően megnézi a labdarúgó világbajnokság döntőjét. Minden ettől eltérő híresztelés valótlan és alaptalan.

Tiborcz István és Orbán Ráhel az Egyesült Államokba költözött

Tiborcz István, Orbán Ráhel és gyermekeik a 2025/2026-os tanévet az Egyesült Államokban töltik majd Orbán Ráhel egyetemi tanulmányai miatt – erősítette meg Magyar Péter értesüléseit Tiborcz cége.

