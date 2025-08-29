Tiborcz István és Orbán Ráhel az Egyesült Államokba költözött

Csütörtök délután Magyar Péter írta meg először a Facebookon, hogy

Orbán Ráhel és Tiborcz István a gyermekeikkel és rengeteg bőrönddel ma 16.00 órakor (a milánói reptérről indulva) elhagyták az öreg kontinenst az új világ és a szabadság földje felé.

A 24.hu megkérdezte Tiborcz cégét, a BDPST Zrt.-t, amely nem cáfolta az értesülést:

Tiborcz István, Orbán Ráhel és gyermekeik a 2025/2026-os tanévet az Egyesült Államokban töltik majd Orbán Ráhel egyetemi tanulmányai miatt

– írták válaszukban.

A miniszterelnök lánya még júliusban, a Válasz Online értesüléseire reagálva tette közzé, hogy felvették egy amerikai egyetemre, így a gyerekek is kint tanulhatnának, de akkor azt írta, hogy a végleges döntést még nem hozták meg. Tiborcz pedig LinkedIn bejegyzésben magyarázta el, hogy a BDPST Group napi működését nem érintené, ha idejét az Egyesült Államok és Magyarország között osztaná meg a jövőben.

Lapunk akkor úgy értesült, hogy egy manhattani, a Tribeca negyedben található, multikulturális német–amerikai iskolába írathatják be a szeptemberben kezdődő tanévre Orbán Ráhel és Tiborcz István legidősebb lányát.

A kiválasztott New York-i iskola szintén német tanítási nyelvű az angol mellett. Az éves tandíj fejenként és tanévenként 42 500 dollár, vagyis kábé 14,5 millió forint

– írtuk még júliusban.