A sok említés ellenére sem világos egyelőre, milyen pénzügyi védőpajzsot ígért Trump Orbánnak

Orbán, Lázár és a propagandahálózat is arról beszél, hogy Orbán valamiféle pénzügyi mentőövet kap Donald Trumptól.

Talán olyan pajzsot kap, mint Trump argentin szövetségese, Javier Milei nemrég. Argentina esetében 20 milliárd dollárnyi volt az apanázs.

Szijjártó külügyminiszter közben azt állította, nincs időkorlátja az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciók alóli felmentésnek.

Ez nem pénzügyi pajzs. Fotó: Koszticsák Szilárd

Washingtonból hazafelé tartva Orbán Viktor miniszterenök arról csináltatott videót a sajtósaival, ahogy a repülőn egy Trump elnöktől kapott „pénzügyi védőpajzsról" beszél. A szövegéből azonban nem derült ki, miről van szó pontosan, hiszen csak ennyit mondott:

„Bizonyos Magyarországgal szemben alkalmazható brüsszeli eszközök mostantól kicsorbultnak tekinthetők. Tehát az, hogy nekünk van egy pénzügyi védőpajzsunk, ez jó néhány velünk szembeni brüsszeli tervet likvidál. Nem is érdemes ezen gondolkodni. Az, hogy a magyar valutát meg lehet támadni, hogy a magyar költségvetést nehéz helyzetbe lehet hozni, hogy a magyar gazdaságot finanszírozási oldalról lehet fojtogatni, ezt el lehet felejteni. Ennek vége van. Ezt az amerikaiakkal mi megoldottuk.”

Korábban, a Trumppal folytatott tárgyalás utáni sajtótájékoztatón Orbán így fogalmazott:

„Az Egyesült Államoknak érdeke Magyarország pénzügyi stabilitása, és ezért Magyarország számíthat az Egyesült Államokra, a magyar pénzügyi stabilitás megőrzése és megerősítése érdekében, ezért kialakítjuk az amerikai és magyar pénzügyi együttműködés új formáit is, ezekről megállapodtunk, és erről tárgyalások folynak illetve folytatódnak.”

A témában szombatról vasárnapra virradóra Lázár János ezt a rövid szöveget posztolta ki Facebookra:

„Spekulációs vagy politikai támadás esetén számíthatunk egy amerikai pénzügyi védőpajzsra! Jó reggelt, Brüsszel!”

A témáról Magyar Péter is posztolt, az ellenzéki vezető értelmezésében Orbán sok milliárd dolláros mentőcsomagot kért az amerikai elnöktől. Magyar szerint ezzel az Egyesült Államok lesz Orbán IMF-je vagyis Nemzetközi Valutaalapja. Hogy miért?

„Eddig oly büszke volt rá Orbán Viktor, hogy 2010 után hazaküldte az IMF-et, de ezzel a bejelentéssel tulajdonképpen elismerte, hogy amerikai mentőcsomagra van szüksége a magyar költségvetésnek sok ezer milliárd forint értékben. Ezek az igazi guruló dollárok! Hova tűnt a nagy szuverenitás? Hová tűnt a magyar emberek pénze?”

De mi az, amiről Orbán és Lázár beszéltek?

A Válasz Online szombati információja szerint nem kizárt, hogy Orbán az argentin Javier Milei elnökhöz hasonló amerikai segítségben részesülhet a választások előtt. Milei libertárius sokkterápiájának szempontjából fontos volt, hogy a peso ne gyengüljön túlzottan a választások előtt. Amikor az argentin valuta mégis ebbe az irányba indult el, szövetségese, Trump ajándékképpen 20 milliárd dolláros, úgynevezett swap line-t nyitott az amerikai és az argentin jegybank között, nem sokkal a szavazást megelőzően. Ennek is szerepe lehetett Milei saját magát is meglepő győzelmében.

A swap line olyan speciális konstrukció, amikor egy erős és egy gyenge valutával és gazdasággal rendelkező ország jegybankjai valutát cserélnek egymással, amit egymásnál tartalékolnak. A lényege, hogy az erősebbik fél már a csere tényével támogatja a sérülékenyebb valuta stabilitását. Ha pedig szorulna a helyzet, az összegből a felek költhetnek is, de akkor az a hányad hitellé alakul át.

A Válasz információja szerint ilyesmiről lehet, szó, de cikkükben ők is óvatosan fogalmaznak. Nem véletlenül. A swap line a valuták elleni piaci támadásokat tudja kivédeni vagy tompítani, de az EU-nak – „Brüsszelnek” – ilyen spekulációkhoz nincsen köze. Persze elképzelhető, hogy a brüsszeli tervek likvidálása alatt Orbán egyszerűen azt értette, hopgy a visszatartott uniós pénzek helyett amerikai pénzből próbálná felpörgetni a magyar gazdaságot.

Fotó: ROBERTO SCHMIDT/Getty Images via AFP

Magyar biztosan így értette a dolgot, amiatt fejezte be azzal a bejegyzését, hogy

„Orbán azt is bevallotta, hogy azért van szüksége az amerikai mentőövre, mert a családja korrupciója miatt nem tudja hazahozni a magyar embereknek járó uniós forrásokat.”

Közben Szijjártó Péter külügyminiszter a Vasárnapi újság című rádióműsorban azt állította, hogy semmifajta időtáv nem hangzott el, amikor Trump a Fehér Házban megígérte Orbánnak, hogy Magyarország mentesül az orosz energiaimporttal kapcsolatos amerikai szankciók alól. Korábban a CNN, a BBC és a Reuteres is azt írta, hogy a felmentés valójában egy évre szól és ezt válaszolták a Fehér Házból a Telexnek is.

A Trumppal kötött energiaipari megállapodás cseppfolyósított földgáz (LNG) vásárlására vonatkozó részéről a miniszter azt mondta, hogy Magyarország egyre több forrásból, egyre több útvonalon vásárol energiahordozókat, az amerikai LNG esetében 5 éves szerződésről, összesen 2 milliárd köbméterről, vagyis évi 400 millió köbméterről tárgyalnak.

A paksi atomerőmű esetében arról tárgyaltak, hogy amerikai fűtőelemeket is venne Magyarország, ha lemerültek az oroszok. Szijjártó szerint a Westinghouse-tól beszerzendő fűtőelemek mintegy 100 millió dolláros szerződés keretében érkeznek Magyarországra, a használt fűtőelemek biztonságos tárolásához szükséges amerikai technológia mintegy 200 millió dollárba kerül. Hozzátette, az új fűtőelemek 2028-tól, 2029-től érkeznek Magyarországra, moduláris reaktorok esetében pedig még egy ennél is hosszabb időtávra kell kalkulálni.

Szóba került a még fejlesztés alatt álló amerikai mini atomerőművek későbbi vásárlása is, a miniszter erről annyit árult el, hogy a mennyiségükről nincs döntés:

„ha 5-6-ot telepítenénk, akkor az nagyjából 10 milliárd dolláros költséget jelentene, 10-12 ilyen erőmű akár 20 milliárd dollárt is jelenthetne, ezért nem tudunk itt még végleges összeget mondani”

– fogalmazott.