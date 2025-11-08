Szijjártó Péter: Miniszterelnök úr világosan beszélt, korlátlan időre kaptuk a mentességet a szankciók alól

Miután a nemzetközi sajtó a Reuterstől kezdve a CNN-en át a BBC-ig úgy értesült, hogy Magyarország egy évre kapott mentességet az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alól, Szijjártó Péter is megszólalt az ügyben:

Miniszterelnök úr világosan beszélt, megállapodott az amerikai elnökkel, hogy korlátlan időre kaptuk a mentességet a szankciók alól

– mondta a külügyminiszter, aki a hazafelé tartó repülőn állt a kamera elé. A Facebook oldalára kiposztolt videón úgy fogalmazott, hogy „a magyar emberek továbbra is Európa legalacsonyabb energia árait fogják fizetni”, mivel nem sújtják szankciók a Magyarországra irányuló olaj- és gázszállításokat korlátlan ideig. „Aki ezzel ellentéteset állít, az nem volt ott a tárgyaláson. Sokkal egyszerűbb minket kérdezni, akik ott voltunk” – fogalmazott Szijjártó Péter.

